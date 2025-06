Contact presse Capgemini

Capgemini devient partenaire officiel du Tour de France

et du Tour de France Femmes avec Zwift jusqu’en 2029

pour faire progresser la technologie et l’innovation dans le cyclisme

Le nouveau partenariat couvre 14 courses cyclistes internationales dont la Vuelta, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, ainsi que cinq courses féminines.

Paris, 5 juin 2025 – Capgemini annonce aujourd’hui devenir partenaire technologique officiel, pour les cinq prochaines années, de 14 courses cyclistes, dont le célèbre Tour de France, afin de favoriser l’innovation dans le cyclisme professionnel. Il s’agira d’exploiter ensemble la technologie, l’innovation et l’intelligence artificielle (IA) pour développer la communauté cycliste, engager les fans à travers le monde et promouvoir le cyclisme au quotidien.

Cet accord va au-delà du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift : Capgemini s’associe également à une série d’événements cyclistes internationaux, comprenant à la fois des courses masculines (La Vuelta, Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, Paris-Roubaix, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Tro Bro Leon) et des courses féminines (La Vuelta Femenina by Carrefour.es, Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, La Flèche Wallonne Femmes, Liège-Bastogne-Liège Femmes).

Dans le cadre de ce nouveau partenariat mondial de long terme, Capgemini devient donc le partenaire technologique officiel de ces événements, apportant au cyclisme professionnel son expertise approfondie en innovation digitale, technologie et intelligence artificielle (IA). Au cours des cinq prochaines années, le Groupe accompagnera ces prestigieux événements cyclistes dans la mise en œuvre de sa feuille de route technologique, en fournissant des solutions de pointe visant à améliorer l’analyse des performances, et renforcer l’engagement des fans partout dans le monde, qu’ils pratiquent le cyclisme ou non. En 2024, le Tour de France a atteint plus d'un milliard d'heures de télévision dans 190 pays et a battu des records numériques avec près de 100 millions de visites sur le site web et 1,6 milliard d'impressions sur les médias sociaux.

Avec ce partenariat, Capgemini élargit son portefeuille de sponsoring sportifs, qui vise à mobiliser l’ensemble des expertises du Groupe pour enrichir les plus grands événements mondiaux grâce à l’innovation technologique, à la haute performance et à l’esprit d’équipe. En tant qu’entreprise mondiale présente dans 50 pays, avec de fortes implantations dans des régions où le cyclisme bénéficie d’une large communauté de fans, telles que l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis, Capgemini s’engage à promouvoir ces quatorze courses cyclistes à l’international.

« Chez Capgemini, nous sommes fiers de nous associer à ces 14 compétitions sportives emblématiques d’envergure mondiale, dont le célèbre Tour de France et Tour de France Femmes avec Zwift. Elles incarnent des enjeux fondamentaux tels que la précision, l’endurance, la haute performance et l’esprit d’équipe : des qualités que nous vivons au quotidien chez Capgemini, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Ce partenariat reflète notre engagement à mobiliser l’ensemble des expertises et capacités du Groupe pour faire progresser le sport grâce à l’innovation de pointe, à l’analyse des données et l’enrichissement de l’expérience des fans. »

« Nous sommes très fiers de lancer ce partenariat de long terme avec Capgemini, leader en technologie et en innovation. Ce partenariat stratégique contribuera à promouvoir et à accélérer nos ambitions digitales pour le Tour de France et l’ensemble des événements cyclistes d’A.S.O. à travers le monde. De nouvelles solutions digitales permettront d’enrichir encore davantage l’expérience des fans et de mobiliser de nouvelles communautés grâce à des fonctionnalités et des services innovants et améliorés », déclare Yann Le Moënner, Directeur Général d’A.S.O.

Transformer le sport grâce à la technologie et à l’innovation

Le partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Capgemini à enrichir l’expérience des fans et la performance sportive grâce à son portefeuille de partenariats dans le domaine du sport :

En 2024, à l’occasion de la 37e édition de la Coupe de l’America, Capgemini et America’s Cup Media ont dévoilé à Barcelone la technologie révolutionnaire WindSight IQ™. Grâce à une combinaison de technologie, d’ingénierie, de données et de design, Capgemini a développé un système de capteurs basé sur le LiDAR permettant de rendre les courses plus accessibles et captivantes pour les spectateurs. Cette solution a permis de visualiser le vent et de modéliser les résultats potentiels des courses, enrichissant ainsi l’expérience des fans.

Cette année, Capgemini est Partenaire majeur de la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025, dont le coup d’envoi aura lieu en août au Royaume-Uni. Depuis 2022, le Groupe joue un rôle clé dans la promotion de l’inclusivité dans le sport en tant que Partenaire Mondial de l’initiative Women in Rugby, et soutient le Capgemini Women in Rugby Leadership Programme, qui vise à accompagner les prochaines générations de femmes leaders du rugby féminin.

Pour la Ryder Cup 2025, en septembre, Capgemini proposera une version alimentée par l’IA générative de son outil Outcome IQ, qui met l’intelligence des données en temps réel à la portée de chaque fan. Cette technologie permet de suivre les probabilités de résultats coup par coup, améliorant ainsi l’expérience des spectateurs. Capgemini est Partenaire Mondial de la Ryder Cup jusqu’à l’édition 2027, qui se tiendra dans le comté de Limerick, en Irlande.





