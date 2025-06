InfoComm 2025 : AI-Media redéfinit l’accessibilité mondiale avec LEXI Voice

NEW YORK, 08 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX : AIM), le leader mondial des solutions linguistiques basées sur l’IA, lancera sa plateforme révolutionnaire LEXI VOICE à InfoComm 2025, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d’accessibilité multilingue en direct. Les participants pourront visiter le stand n° 5389 ou se connecter via le Studio télé d’AVIXA pour découvrir comment LEXI VOICE traduit instantanément le contenu parlé en un son naturel dans plus de 100 langues, redéfinissant ainsi la façon dont le monde communique.

Acclamé lors de son lancement au NAB Show 2025, LEXI VOICE combine un sous-titrage en direct ultra-précis, une traduction assurée par l’IA et une synthèse vocale réaliste pour offrir un résultat multilingue simultané et transparent en temps réel. Qu’il s’agisse de sommets mondiaux, de diffusions en direct, de réunions d’entreprise ou de points de presse gouvernementaux, LEXI VOICE permet aux créateurs de contenu de dépasser les barrières linguistiques et de favoriser l’inclusion, sans ajouter la moindre complexité.

« À l’heure de la convergence de l’audiovisuel et de la diffusion, LEXI VOICE s’impose comme un puissant moteur de croissance, et pas seulement comme un simple outil de conformité », a déclaré Tony Abrahams, PDG d’AI-Media. « InfoComm est le lieu idéal pour démontrer que notre technologie ne se contente pas de traduire : elle transforme la communication. »

Le studio télé d’AVIXA devient trilingue grâce à LEXI

AI-Media est fière de s’associer au studio télé d’AVIXA (stand n° 7861) pour proposer la toute première diffusion trilingue en direct en anglais, espagnol et allemand. Générée par LEXI VOICE, LEXI TEXT et LEXI TRANSLATE, cette production utilise un traitement du flux d’information entièrement basé sur le cloud, en collaboration avec AWS, Ross Video et d’autres partenaires. Elle démontre que l’accessibilité évolutive et en temps réel est maintenant possible pour tout événement audiovisuel ou diffusé.

Découvrez la suite complète LEXI à InfoComm 2025

Sur le stand n° 5389, explorez l’écosystème LEXI complet, conçu pour l’ère de la communication hybride :

LEXI VOICE – Traduction vocale multilingue en temps réel avec un rendu audio réaliste pour captiver le public partout dans le monde.

– Traduction vocale multilingue en temps réel avec un rendu audio réaliste pour captiver le public partout dans le monde. LEXI TEXT – Sous-titrage IA à faible latence et haute précision pour les événements hybrides et en direct.

– Sous-titrage IA à faible latence et haute précision pour les événements hybrides et en direct. LEXI TRANSLATE – Traduction de sous-titres optimisée par l’IA pour étendre l’accessibilité à un public mondial.





Prenez rendez-vous sur place ou en ligne pour découvrir comment LEXI peut optimiser votre stratégie de communication internationale.

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, AI-Media (ASX : AIM) est l’un des leaders mondiaux du sous-titrage, de la traduction et de l’accessibilité vocale en direct optimisés par l’IA. Présente dans plus de 25 pays, AI-Media offre une automatisation, une évolutivité et une précision inégalées grâce à son écosystème complet, comprenant LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro et la LEXI Toolkit. Sa dernière innovation, LEXI VOICE, révolutionne la manière dont le contenu en direct est diffusé et consommé, transformant l’accessibilité en avantage stratégique pour les diffuseurs, les entreprises et les producteurs de contenu du monde entier.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26787c4f-0edc-4d9e-8cf7-840f13bb85e9