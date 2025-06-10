Snail Games 推出年度 Steam 发行商促销活动，提供创纪录折扣和全新内容更新

加利福尼亚州卡尔弗城, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称 “Snail Games” 或 “公司”) 将在 Steam 平台举办年度发行商促销活动，这是公司今年最具影响力的创收窗口之一。 活动期间，旗下全系列游戏均提供大幅折扣，多款备受期待的新游还将在 Steam Next Fest 期间开启前瞻试玩，充分展现 Snail 持续增长的势头与扩大玩家群体的强劲动力。

Snail Games 的 Steam 发行商促销活动一直是其营收和用户获取的主要驱动因素。去年活动期间，单日平均销量达到非促销期的 1.6 倍。 今年公司旨在突破这一成绩，不仅为主打游戏提供史上最大力度折扣，还将带来更丰富的产品矩阵，涵盖近期新作及内容更新。 这些促销窗口不仅会创造短期营收增长机会，更重要的是为旧有游戏、抢先体验版游戏及新作提供高曝光的流量入口，为长期玩家参与度和持续变现奠定基础。

史上最大力度折扣

在发行商促销活动期间，Snail Games 针对 Bellwright 提供 Steam 平台八折优惠，这是自其发布抢先体验版以来的最大折扣，旨在以此在即将推出的新内容 (包括现已登陆 Epic Games Store 的独家 Mod Kit) 上线前吸引更多玩家。

热门作品与内容更新

ARK Franchise Bundle - ARK: Survival Evolved、ARK: Survival Ascended、PixARK 和 ARK Park 凭借其品牌影响力推出折上八折优惠，推动用户获取和转化。

PixARK - 这款基于体素的生存与生物驯化游戏推出 4.3 折优惠，并已纳入 ARK Franchise Bundle。

West Hunt - 多人社交推理游戏 West Hunt 推出五折优惠。自 2023 年上线以来，该游戏通过活跃的玩家社区和内容创作者带来的高曝光度，一直保持着稳定的玩家参与度和长期热度。

The Cecil: A Journey Beyond - 以真实的洛杉矶 Cecil Hotel 为灵感的心理恐怖游戏推出八五折优惠，同步推出全新内容更新。

Chasmal Fear - 科幻恐怖第一人称射击游戏 Chasmal Fear 推出八五折优惠，并推出大量内容更新，针对玩家反馈优化体验以扩大用户基数、提高玩家留存率。

Survivor Mercs - 撤离式肉鸽游戏 Survivor Mercs 推出 6.2 折优惠，同时开放试玩版，推动抢先体验阶段的用户增长与反馈驱动型开发。

新作前瞻

Robots at Midnight - 动作角色扮演游戏 Robots at Midnight 将于 2025 年 6 月 19 日正式发售，目前已在 Steam 开启愿望单收藏，并在 Xbox 平台开放预购，为游戏上线积累早期声量。

Echoes of Elysium - 飞艇生存角色扮演游戏 Echoes of Elysium 现于 Snail Games “立即加入愿望单” 专区展示，并在 Steam Next Fest 开始前首次开放公开演示，旨在提升愿望单收藏量与早期玩家触达。

Zombie Rollerz: The Last Ship - 轮式塔防肉鸽游戏 Zombie Rollerz 正参与 Steam Next Fest，现已开放实时演示，旨在增强发行前的市场可见度。

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商，为全球消费者提供数字互动娱乐产品，该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品，可在主机、PC 端以及移动设备等平台上游玩。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如“预计” “相信” “可能” “期望” “应该” “计划” “打算” “也许” “预测” “继续” “估计” 和 “潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿中多处出现前瞻性陈述，包括但不限于：Steam 发行商促销活动是公司今年最具影响力的创收窗口之一，是其营收和用户获取的主要驱动因素，这些促销窗口不仅创造短期营收增长机会，更重要的是为旧有游戏、抢先体验版游戏及新作提供高曝光的流量入口，为长期玩家参与度和持续变现奠定基础。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中 “风险因素” 部分所述风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改，以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

投资者联系人：

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Gateway Group, Inc.

949-574-3860

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