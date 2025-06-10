走進傳奇圍城：九龍城寨沉浸式展覽與深度遊攻略









香港, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 九龍城寨以其迷宮般的驚人建築和神秘的「三不管」氛圍而聞名，一直以來都引發不少電影人、歷史學家和好奇旅客的無限想像。城寨拆卸多年後，這座歲月圍城的獨特韻味現正透過「九龍城寨光影之旅」電影場景展於原址重新活現。

這項於2025年5月23日揭幕的沉浸式體驗，是香港有史以來最大規模的電影場景展覽，靈感源自2024年香港動作大片《九龍城寨之圍城》。在為期三年的展期內，訪客可一睹按電影原比例重現的80年代城寨面貌，在裁縫店、跌打館、龍城髮廊和魚蛋工場等逼真場景中親歷電影的經典情節。

是次展覽細膩重塑昔日九龍城的傳奇一隅，不但是區內眾多文化寶藏中的典範，更是開展九龍城深度遊的最佳起點。

「九龍城寨光影之旅」展覽詳情 展期： 2025年5月24日起，為期三年 開放時間： 2025年5月至8月：上午9時至下午7時

2025年9月後：上午9時至下午6時 地址： 九龍寨城公園衙門 門票： 免費入場 網址： https://www.lcsd.gov.hk/tc/parks/kwcp/opening.html

發掘更多九龍城文化瑰寶

參觀展覽之餘，正好順道探索九龍城豐富的文化底蘊，親身體驗區內生機勃勃的藝文魅力。

侯王廟



這座建於1730年的廟宇供奉南宋一位忠誠將領。建築內外佈滿巧奪天工的龍形雕飾、精巧細緻的陶瓷塑像和保存完好的書法墨寶，洋溢濃厚的歷史氣息。



地址：九龍城聯合道與東頭村道交界



牛棚藝術村



前身為屠宰場的牛棚是香港最早的藝術家聚落之一。這裡曾孕育出「蛙王」等本地傳奇藝術家，並吸引錄映太奇和1a空間等前衛機構進駐，持續推動突破界限的香港藝術發展。



地址：九龍馬頭角道63號



港鐵宋皇臺站出土文物



設於港鐵宋皇臺站內的「聖山遺粹」展覽，透過珍貴出土文物、地圖和照片，呈現宋元時期的海上貿易史和生活風貌。



地址：九龍城港鐵宋皇臺站大堂





品嚐九龍城的多元滋味

九龍城融合泰國社群、新派咖啡店、粵菜精髓和世代相傳的烹飪智慧，是香港最具吸引力的美食勝地之一。以下是幾間不容錯過的食肆：

樂園



這間港式茶餐廳主打實而不華、入口即化的沙嗲牛肉西多士，配上一杯混合咖啡、奶茶和紅豆的鴛鴦紅豆冰，即組合成最強地道美食。



地址：九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓6號舖



方榮記沙嗲牛肉專家



自1952年營業至今的方榮記一直是地道港式火鍋的上乘之選。不論是清湯或是香濃沙嗲湯底，與手切牛肉、海鮮、麵條和手打丸餃都是一流絕配。



地址：九龍城侯王道85-87號地舖



樂口福酒家



這間知名潮州菜館不但以滷水鵝、水瓜烙、菊花石榴雞和反沙芋等招牌名物吸引食客，餐廳內的懷舊裝潢同樣是一大賣點。



地址：九龍城侯王道1號



大和堂



這棟1932年落成的唐樓前身是中藥行，經精心修復後保留許多原有特色，現供應新派咖啡茶飲和早午餐，吸引年輕族群。



地址： 九龍城衙前塱道24號



地茂館甜品



這間老字號甜品店供應龜苓膏、芝麻糊和楊枝甘露等經典粵式糖水。



地址： 九龍城福佬村道47號





投入九龍城獨一無二的購物體驗

從充滿異國風情的泰國市集，到匯聚潮流的新世代商場，九龍城的購物選擇琳瑯滿目，完美融合傳統與現代，應有盡有。

小泰國

漫步於九龍寨城公園以南的幾條熱鬧橫街，你會發現一個充滿活力的泰國小社區。這裡遍布五花八門的泰式雜貨店、美容院和蔬果店，不用外遊也可一站式搜購熱帶水果、斑蘭糕、新鮮咖哩醬、零食和即食泰菜等異國風味。



AIRSIDE



於2023年開幕的AIRSIDE前身為啟德機場用地，這座設計創新的環保商場匯聚國際時尚品牌、本地生活時尚小店、公共藝術空間、兒童遊樂區、室內衝浪和一系列特色餐飲，重新定義零售體驗。



地址：九龍啟德協調道2號



啟德零售館



佔地70萬平方呎的啟德零售館由三座現代化建築組成，當中雲集Adidas、Nike和Decathlon等逾200間商店。館內亦設全港最大室內兒童歷奇王國EpicLand、坐擁40條球道的保齡球場和17.5米高的攀石牆，在一番血拼後可兼享刺激的新奇體驗。



地址： 九龍啟德承啟道38號啟德體育園





準備好踏上九龍城深度遊？先以「九龍城寨光影之旅」電影場景展作起點，然後再逐一探索區內別具一格的文化、美食和購物體驗。瀏覽全新改版的Discover Hong Kong網站，了解更多資訊並計劃行程。

點擊這裡下載高清圖片

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0b17d52-4137-4c3d-a0cb-afd4f8fbb0f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1b30db1-c702-4747-a229-965d4eedf7c0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2195eec9-1042-4425-94b5-6f10df8ca48b