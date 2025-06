Le forage sur Ironwood reclassifie la ressource aurifère d’inférée à indiquée

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires au sujet du rapport technique NC 43-101 complété le 30 mai 2025 sur le dépôt aurifère Ironwood appartenant à 100% à Globex. Le rapport intitulé “NI 43-101 Technical Report, Ironwood Gold Deposit, Cadillac, Quebec, Canada, by SLR Consulting (Canada) Ltd., effective April 15, 2025, a été écrit par la personne qualifiée Reno Pressacco, M.Sc. (A), P.Geo., FGC. et sera déposé sur Sedar d’ici 45 jours.

Jack Stoch, Président, chef de la direction et administrateur a commenté, “Nous sommes satisfaits d’obtenir une meilleure compréhension du dépôt aurifère à haute teneur Ironwood ainsi que d’avoir une confiance accrue envers le dépôt avec la majorité de ses onces maintenant classifiées comme des ressources indiquées. Nous sommes à l’étude de différentes méthodes d’extraction afin de décider quelle est la meilleure façon de créer de la valeur pour nos actionnaires avec ce dépôt. Du même coup, nous réévaluons les mines aurifères historiques Wood et Cadillac localisées sur la même propriété dans le but d’identifier et de cibler les secteurs pour lesquels du forage additionnel pourrait accroître le potentiel économique de ces dépôts aurifères historiques. Nous sommes impatients de voir les résultats de la construction d’un modèle 3D présentement en cours.”

Faits saillants du rapport sur la ressource du dépôt aurifère Ironwood :

19 nouveaux sondages en 2024 augmentent le nombre total de forage sur Ironwood à 105 sondages pour un métrage total de 31 360 mètres.

Le programme de forage de 2024 suggère que le dépôt Ironwood est possiblement ouvert en profondeur.

Le forage effectué près de la surface montre que la minéralisation se poursuit verticalement jusqu’à la surface mais que les premiers ±60 mètres de la surface montrent des teneurs +/- 3 g/t - 5 g/t d’or, plus faible que les teneurs de la minéralisation en profondeur.

La nouvelle ressource présente 86% de ses tonnes passant de ressources inférées à ressources indiquées en raison du niveau de confiance grandement amélioré.

Le forage de 2024 fut un succès pour Globex atteignant les objectifs de définir la forme et les limites du dépôt tout en augmentant la confiance de la teneur et du tonnage du minerai.



Le nouveau rapport sur la ressource NC 43-101 présente une ressource indiquée de 234 800 t à une teneur moyenne de 14,38 g/t Au pour un total de 108 528 onces avec un espacement entre chaque forage d’approximativement 25 m à l’intérieur des domaines minéralisés et une ressource inférée de 37 100 t à une teneur moyenne de 7,22 g/t Au pour un total de 8 614 onces avec un espacement entre chaque forage de plus de 25 m à l’intérieur des domaines minéralisés. Cinq (5) domaines minéralisés ont été défini avec le forage et sont inclus dans le calcul de ressources. En février 2008, une estimation des ressources sur le dépôt Ironwood également préparée par Reno Pressacco présentait une ressource inférée de 243 200 tonnes à une teneur de 17,3 g/t Au pour un total de 136 000 onces. Le plus important impact de la nouvelle ressource provient de la diminution de la teneur de coupure établie à 1,5 g/t Au vs 3,0 g/t Au en 2008 ce qui a réduit la teneur moyenne du dépôt, augmenté le tonnage total et réduit marginalement le total d’onces contenu dans le dépôt.

La ressource minérale a été calculée en utilisant une teneur de coupure de 1,5 g/t Au, générée en assumant un taux de récupération métallurgique de 90%, un traitement et des coûts de raffinerie standard, pour un coût de production d’une mine souterraine de 140,00 $/t CAD, un coût de traitement de 15,00 $/t CAD et un coût administratif de 5,00 $/t CAD avec une épaisseur minimum de 2 mètres. Un prix de 2 500 $ USD l’once Au et un taux de change de $USD/CAD$ de 1,00 $ USD = 1,43 $ CAD a été utilisés.

Dans le rapport, l’accès au dépôt utilisant une rampe a été proposé. Le dépôt d’Ironwood est une formation d’oxyde de fer sulfuré composée principalement par le remplacement des minéraux d’oxide de fer hôtes par un assemblage de pyrite, pyrrhotite et d’arsénopyrite. La présence de veines de quartz est observée mais la minéralisation aurifère semble bien se corréler avec la quantité de pyrite présente.

Globex est heureuse des résultats obtenus présentés dans le rapport NC 43-101. La teneur moyenne est plus basse d’environ 3 g/t, en raison d’une teneur de coupure plus faible due à un prix de l’or élevé, et en partie en raison de l’extension du dépôt vers la surface incorporant par le fait même des portions du dépôt à plus faibles teneurs tout en augmentant le tonnage.

La quantité d’onces d’or du dépôt aurifère Ironwood a demeuré relativement la même malgré le changement de classification des ressources passant d’inférées à indiquées, représentant une étape majeure importante augmentant la confiance au niveau du potentiel économique de ce dépôt aurifère.

Globex se penchera sur la meilleure façon de développer ce dépôt aurifère compacte à haute teneur afin de créer de la valeur pour ses actionnaires. Les possibilités comprennent de mettre en production le dépôt nous-même utilisant l’une ou l’autre des méthodes de minage possibles, conclure un partenariat avec une compagnie sénior ayant des installations de traitement de minerais à proximité ou encore de vendre le dépôt ou de conclure une entente d’option. Présentement, nous révisons et mettons à jour les données historiques de la mine d’or Cadillac et de la mine d’or Wood, localisées à un (1) km l’une de l’autre sur notre propriété Wood/Cadillac. Notre revue initiale complétée jusqu’à présent suggère que les mines d’or Cadillac et Wood présentent de nombreuses cibles prioritaires de forage afin d’extensionner les corps minéralisés historiques en plus des secteurs non testés présentant une géologie à fort potentiel de découverte.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

