Des centaines de chefs d’entreprise 2ELGBTQI+ et allié.e.s du monde entier se réunissent à Toronto dans le cadre d’un sommet international

TORONTO, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) tiendra la troisième édition annuelle du Sommet global des affaires 2ELGBTQI+ à Toronto les 12 et 13 juin prochains. Cet événement réunira plus de 300 personnes de partout au Canada et dans le monde, notamment des entrepreneur.e.s, des chefs d’entreprise, des fournisseurs certifiés et des partenaires des secteurs privé et public. Cette conférence en présentiel a pour objectif de favoriser les rencontres et de créer des occasions d’affaires pour les entreprises 2ELGBTQI+ et leurs allié.e.s partout au Canada.

« Le Sommet global des affaires 2ELGBTQI+ est plus qu'un simple rassemblement; c'est un catalyseur de croissance économique et de collaboration mondiale », a déclaré Darrell Schuurman, cofondateur et PDG de la CGLCC. « En mettant en relation des centaines d'entrepreneur.e.s queer et trans, d'entreprises et d'allié.e.s, nous ouvrons la voie à de nouveaux marchés, à de nouveaux investissements, à de nouvelles idées et à une économie plus inclusive. Lorsque tout le monde a sa place à la table, l'économie canadienne prospère. »

Le Canada compte plus de 100 000 entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ qui génèrent plus de 22 milliards de dollars en activité économique et emploient plus de 435 000 personnes. Malgré leur impact économique, de nombreuses entreprises sont encore confrontées à des obstacles importants. Le Sommet global des affaires 2ELGBTQI+ est l'une des nombreuses activités de la CGLCC visant à soutenir les entreprises appartenant à des personnes queer et trans. Il s'agit de la seule conférence internationale sur les entreprises 2ELGBTQI+ au Canada.

« Le Sommet global des affaires 2ELGBTQI+ est un espace important pour partager des idées, créer de nouveaux partenariats et célébrer l’incroyable impact des entrepreneur·e·s 2ELGBTQI+. Nous ne pouvons pas bâtir l’économie la plus forte du G7 sans votre pleine participation. C’est pourquoi notre gouvernement demeure résolu à éliminer les obstacles systémiques et à soutenir le Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+. Ensemble, nous construisons une économie plus inclusive et plus résiliente, où personne n’est laissé de côté. »

- L’honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et secrétaire d’État (Petites Entreprises et Tourisme)

Cette année, cet événement à guichets fermés mettra en vedette plus de 20 conférencier.e.s de partout au Canada qui aborderont divers sujets, notamment la manière dont les entreprises peuvent favoriser l'inclusion économique en augmentant la diversité dans leurs chaînes d'approvisionnement, les stratégies pour développer les entreprises et naviguer sur les marchés internationaux, l'exploration d'idées audacieuses et des dernières tendances en matière d'innovation commerciale, ainsi que l'impact sur les entreprises que peuvent avoir l'authenticité, la détermination et la résilience. Parmi les conférencier.e.s figurent Sarain Fox, activiste autochtone, entrepreneure et conteuse, Brooke Lynn Hytes, animatrice de la télé-réalité Canada's Drag Race, et Trevor Boris, producteur exécutif.

Le Sommet global des affaires 2ELGBTQI+ réunira des membres de la CGLCC, des fournisseurs certifiés, des entreprises et des partenaires gouvernementaux pendant deux jours de présentations, de tables rondes et de séances de réseautage afin de renforcer l'inclusion et l'innovation dans le secteur des affaires au Canada. Il se tiendra à l'hôtel Park Hyatt de Toronto, en Ontario.

Pour plus de renseignements sur le programme de l’événement, les conférenciers ou les prochains événements de la CGLCC, veuillez consulter le site Web de la CGLCC.

Cet événement a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.

À propos de la CGLCC

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) met en relation les entreprises 2ELGBTQI+ du Canada avec l’ensemble du monde des affaires et des entreprises. Elle favorise la croissance économique en soutenant et en accompagnant les entreprises, les entrepreneur.e.s et les étudiant.e.s 2ELGBTQI+ ainsi que leurs allié.e.s, et en aidant le monde des affaires canadien à nouer des liens avec la communauté des entreprises 2ELGBTQI+. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de la CGLCC.



