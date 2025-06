« GET REAL! » Avec JCDecaux, en partenariat avec VIOOH et Displayce

Avec JCDecaux, votre marque est visible dans le monde réel, et cette puissance rime avec résultats

Paris, le 10 juin 2025 – Du 16 au 19 juin 2025, JCDecaux accueillera au sein de son lieu privatisé The Avenue, à l’occasion des Cannes Lions, le Festival International de la Créativité, un rendez-vous incontournable des leaders de la publicité, de la communication et de l'innovation.

Aux côtés de VIOOH, une plateforme mondiale SSP de premier plan qui redéfinit le secteur de la communication extérieure grâce au programmatique et à la donnée, et de Displayce, une suite technologique pionnière de l’OOH pensée pour répondre aux besoins des marques et des régies publicitaires à l’échelle mondiale, JCDecaux et ses filiales(1) organisent « Get Real » à The Avenue, un forum créatif de quatre jours rythmé par des conférences inspirantes, des opportunités de networking, des partages d’expérience, des témoignages et tous les derniers insights sur l'efficacité de la communication extérieure pour les marques.

Un programme sur-mesure a été conçu avec les leaders du marketing et de la communication, fort en insights avec des solutions concrètes à mettre en œuvre pour aider les annonceurs et leurs agences à atteindre leurs objectifs. Découvrez dès maintenant notre sélection exceptionnelle d’intervenants et de panélistes en suivant ce lien : https://www.jcdecaux.com/get-real-jcdecaux#content-sessions.

Que ce soit pour un café matinal, un déjeuner sur le pouce ou un verre en fin de journée, The Avenue de JCDecaux offre le cadre idéal pour recharger les batteries tout en faisant le plein d'idées. Rejoignez-nous et « Get Real » !

Isabelle Schlumberger, Directrice Générale Commerce, Marketing et Développement FLIB (France, Luxembourg, Israël et Belgique) de JCDecaux, a déclaré : « En tant que partenaire affilié des Cannes Lions 2025, nous sommes fiers d’ouvrir les portes de The Avenue, un espace exclusif dédié à la mise en valeur de la puissance du média OOH et DOOH, avec les connaissances et l'expertise de nos partenaires de confiance VIOOH et Displayce. Il s'agit d'une occasion unique d'explorer les ressorts psychologiques de l'impact visuel, le pouvoir du contexte et les stratégies qui garantissent qu’un message n’est pas seulement vu mais véritablement retenu, grâce à des campagnes réelles qui donnent des résultats réels, déclenchant la prise de décision. Notre espace dynamique incarne ce que la communication extérieure a réellement de plus percutant. Venez rencontrer les experts du secteur, partager des succès et comprendre comment les grandes idées délivrent des résultats mesurables. Faites une pause et découvrez un monde d'opportunités à Cannes - vous serez au bon endroit ! »

Inscrivez-vous dès maintenant à The Avenue - les places sont limitées - et rencontrez les experts de la publicité et du marketing, lors de nos sessions exclusives au cœur de Cannes.

Adresse : Hura Cannes, 2 Rue Félix Faure, 06400 Cannes.

Contact : canneslions@avenue.jcdecaux.com

Aux Cannes Lions, le monde de la publicité et de la communication se réunit pour découvrir les meilleures campagnes au monde. Il s'agit d'un lieu de rencontre où convergent les idées et inspirations visionnaires des plus grands leaders d'opinion, des entreprises innovantes et de l’ensemble de la communauté du marketing et des créatifs. Le networking à l'échelle internationale, le partage de savoir-faire et la remise de prix prestigieux seront au programme de cette semaine, à l'occasion du plus grand événement au monde célébrant la créativité.

(1) France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Brésil et Moyen-Orient





Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

À propos des Cannes Lions :

Depuis sa création en 1954, les Cannes Lions sont devenus la référence mondiale en matière d’excellence dans la publicité et la communication. Cet événement annuel réunit les meilleurs marketeurs, innovateurs tech et experts médias du monde entier.

Des keynotes emblématiques aux campagnes les plus audacieuses, Cannes Lions est un lieu où la créativité est célébrée, challengée et redéfinie. Une semaine de networking de haut niveau, d’apprentissage et d’inspiration, dans le cadre exceptionnel de la Côte d’Azur. Pour les marques et tous les acteurs de la publicité, c’est une occasion en or : un lieu pour être vu, marquer les esprits et construire le futur de notre secteur.

