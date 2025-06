Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 10 juin 2025 – 17h45

ARGAN signe un nouveau bail de 7 000 m² sur son Aut0nom® de Serris (77)

ARGAN annonce la relocation de son site logistique Aut0nom® situé à Serris (77), en première couronne Est de l’Île-de-France, à la société ZyCOM, spécialiste de la distribution de matériel réseau et télécom.

Idéalement implantée en façade de l’autoroute A4, cette plateforme logistique de dernière génération accueillera dès juillet son nouvel exploitant sur une surface d’environ 7 000 m² d’entrepôt, complétée par 400 m² de bureaux. Ce nouveau site servira de hub logistique national aux différentes sociétés du groupe ZyCOM, qui a pour objectif d’optimiser ses opérations de distribution sur l’ensemble du territoire.

Le tout premier Aut0nom®

Livré en 2022, ce bâtiment est le premier Aut0nom® développé par ARGAN. Le gaz est banni et remplacé par des pompes à chaleur électriques, le bâtiment produit et consomme sa propre énergie verte grâce à une centrale photovoltaïque couplée à des batteries de stockage. Enfin, un outil de Gestion Technique du Bâtiment permet à l’exploitant de contrôler et de piloter ses consommations énergétiques. L’ensemble de ces équipements permet une labellisation BREEAM Very Good d’Aut0nom® Serris.

Depuis 2022, les projets Aut0nom® ont essaimé sur l’ensemble du territoire avec désormais 15 immeubles sous ce label.

ARGAN, un patrimoine de près de 4 millions de m² loué à 100%

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Avec cette nouvelle signature, notre patrimoine constitué d’une centaine de sites logistiques développant 3,7 millions de m², maintient un taux d’occupation de 100%. Cette performance est la traduction du savoir-faire des équipes d’ARGAN en matière de gestion locative. Enfin, ce site de Serris (77) tient une place particulière dans notre histoire. Version prototype de notre standard Aut0nom®, sa relocation rapide confirme la pertinence de ce modèle d’immobilier logistique vertueux et respectueux de l’environnement ».

Christophe Valentin, Responsable Grands Projets de ZyCOM conclut : « Les qualités techniques et environnementales de ce site labellisé Aut0nom® répondent à nos ambitions élevées du point de vue environnemental. Nous sommes heureux de pouvoir intégrer ce nouvel outil de travail qui permettra d’accompagner notre croissance ».

Cette opération a été menée avec le concours des équipes de CBRE, conseil des deux parties dans la transaction.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025 17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







