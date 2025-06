FLEURY MICHON : Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’Assemblée générale du 3 juin 2025

Pouzauges, le 10 Juin 2025

Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par

l’Assemblée générale du 3 juin 2025 établi conformément aux articles 241-1

et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers

Date de l’Assemblée générale des actionnaires ayant autorisé le programme

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Fleury Michon « la Société » en date du 3 juin 2025, dans le cadre de sa 11ème résolution, a autorisé le Conseil d’administration, pendant une nouvelle période de 18 mois, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à procéder, conformément à l’article L 22-10-62 du Code de Commerce, aux dispositions du règlement 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive « abus de marché » n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et aux articles 241-1 à 241-7 et 524-1 et s. du règlement général de l’A.M.F., à des rachats des actions de la société dans la limite de 10 % du capital social.

Nombre d’actions et part du capital détenu par la société

Au 3 juin 2025, le nombre total d’actions Fleury Michons détenues directement par la Société était de 213 732 actions, dont 2 504 détenues dans le cadre du contrat de liquidité et 211 228 hors contrat de liquidité.

Modalités du programme

Prix d’achat maximum : 85 €

Montant Maximal des achats autorisées : 10 000 000 €

Les rachats d’actions pourront s’opérer par tous moyens, en une ou plusieurs fois, y compris en période d’offre publique, et notamment par voie d’achat de blocs de titres ou par applications hors marché

Le Programme de Rachat porte sur une possibilité d’achat d’une durée de dix-huit mois à compter de l’approbation par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 juin 2025, soit jusqu’au 2 décembre 2026 inclus.

Objectifs du programme de rachat d’actions

Les achats d’actions permettraient à la Société d’opérer sur ses actions (y compris par l’utilisation

d’instruments financiers dérivés), notamment avec les finalités suivantes sous réserve d’ajustements rendus nécessaires par le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règlements de la commission européenne qui lui sont rattachés et les pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) :

d’animer le cours par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’A.M.F. ;





de les conserver en vue de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;





de couvrir l’exercice d’options de conversion, d’échange ou de tout autre mécanisme de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions





de les attribuer aux salariés ou aux dirigeants du Groupe Fleury Michon, soit dans le cadre de plans d’options d’achat d’actions, soit plus généralement dans le cadre de toute cession et/ou attribution d’actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales ;





de les annuler, dans le cadre d’une réduction de capital et dans la limite de 10 % du capital, en vue d’optimiser le résultat par action, conformément à l’autorisation obtenue, pour une durée de 24 mois, auprès de votre Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2024





Contact communauté financière :

Gwenrikh Beucher, Directeur Administratif & financier

Infos.finances@fleurymichon.fr

Contact media

Pauline Carde

Pauline.carde@maarc.fr -06.32.03.22.55

FLEURY MICHON

Pièce jointe