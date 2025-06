De nouvelles intersections de lithium sur les claims à redevance Lac Escale de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de fournir une brève mise à jour aux actionnaires concernant les travaux en cours par Exploration Brunswick Inc. (BRW-TSXV, BRWXF-OTCQB) sur les titres à redevance du Lac Escale de Globex, qui font partie du projet Mirage de Brunswick, situé dans la région de la Baie James au Québec.

Brunswick Exploration inc. (BRW :TSXV) a fait part, dans un communiqué de presse daté du 10 juin, 2025, les faits saillants suivants :

Un dyke nouvellement découvert situé à environ 250 mètres au nord-est de MR-6 (une zone de lithium précédemment découverte) avec le trou MR-25-115 qui a intersecté 29,5 mètres titrant 1,19% Li 2 O et qui est ouvert dans toutes les directions et ; La zone « Stacked Dyke » a été étendue de 150 mètres vers le nord-est dans trois trous avec le trou MR-25-106 qui a intersecté 1,01% Li 2 O sur 17,4 mètres et le trou MR-25-105 qui a intersecté 1,44% Li 2 O sur 12,5 mètres. La zone « Stacked Dyke » continue de montrer un potentiel significatif et une minéralisation étendue sur toute la longueur des trous de forage, avec 32 dykes minéralisés recoupés sur l'ensemble de ces trous.

Note : Les longueurs des intersections sont des longueurs de carottes rapportées telles qu'elles ont été décrites par Brunswick.

Zone centrale du projet Mirage





Globex se réjouit des progrès réalisés sur les titres à redevance du Lac Escale appartenant à Globex et des efforts continus de Brunswick pour délimiter un gisement de lithium sur le projet.

Par ailleurs, Globex a publié le rapport technique NC 43-101 d'Ironwood intitulé «NI 43-101 Technical Report, Ironwood Gold Deposit, Cadillac, Quebec, Canada, by SLR Consulting (Canada) Ltd., effective April 15, 2025, written by Qualified Person Reno Pressacco, M.Sc. (A), P.Geo., FGC. » et disponible sur Sedar et sur le site internet de Globex.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

