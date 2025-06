Contact presse :

Les leaders de l’aéronautique et de la défense font de la continuité numérique une priorité pour faire face aux évolutions du secteur

77 % des dirigeants du secteur estiment que l’amélioration de la continuité numérique accélérera la montée en cadence de la production, avec une réduction moyenne de 13 % du délai de mise sur le marché.

Plus de 8 organisations du secteur de la défense sur 10 (86 %) reconnaissent la nécessité d’intégrer l’Intelligence Artificielle et l’IA générative dans l’ingénierie et le développement produit.





Paris, le 12 juin 2025 – Le dernier rapport du Capgemini Research Institute, intitulé ‘The strategic edge: How digital continuity drives business outcomes in aerospace and defense‘ (L’avantage stratégique : comment la continuité numérique génère des retombées économiques dans l’aéronautique et la défense), révèle que la continuité numérique1 - c’est-à-dire l’intégration fluide des données et des informations tout au long du cycle de vie du produit, y compris avec l’écosystème de partenaires externes - devient un levier essentiel de transformation pour le secteur de l’aéronautique et de la défense (A&D). Plus de 80 % des dirigeants interrogés dans cette industrie considèrent la continuité numérique comme un moteur de transformation et un moyen d’obtenir un avantage concurrentiel. En 2024, les organisations de l’industrie de l’aéronautique et de la défense ont en moyenne consacré la part significative de 2,1 % de leur chiffre d’affaires annuel à ces initiatives, afin d’augmenter leur capacité de production, d’accélérer les cycles de développement, de réduire les coûts opérationnels et de rester agiles face aux pressions mondiales. Dans un contexte de hausse des coûts, d’instabilité des chaînes d’approvisionnement et de tensions géopolitiques, ces investissements devraient atteindre 3,4 % d’ici 2028.

« La continuité numérique est une nécessité stratégique pour les organisations de l’aéronautique et de la défense qui souhaitent prospérer dans l’environnement géopolitique actuel, complexe et incertain. Si elle est adoptée comme mode de fonctionnement, elle permet d’accroître la productivité et de préserver des ressources clés des pertes engendrées par des systèmes et des données déconnectés. Enfin, elle favorise l’excellence opérationnelle, réduit les délais de développement des produits et encourage une culture de collaboration, préparant ainsi les acteurs du secteur à une réussite durable. Les dirigeants en sont pleinement conscients et intensifient leurs investissements en ce sens, déclare Lee Annecchino, à la tête du secteur Aéronautique et Défense chez Capgemini. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les organisations doivent se concentrer sur l’interopérabilité des systèmes, une gestion robuste des données et une stratégie globale de conduite du changement. »

La continuité numérique permet aux organisations du secteur de l’aéronautique et de la défense de monter en puissance rapidement, avec de nombreuses retombées économiques à la clé

Près de neuf dirigeants sur dix (86 %) du secteur de l’aéronautique et de la défense estiment que la continuité numérique est essentielle à leur stratégie de montée en puissance, et 77 % pensent que son amélioration accélérera ce processus.

Environ un tiers (34 %) des organisations du secteur ont déjà réduit leurs coûts grâce à la continuité numérique, avec une baisse moyenne de 13 %. 30 % ont raccourci leur délai de mise sur le marché et 18 % ont accéléré leurs cycles de développement produit, faisant de la continuité numérique une priorité d’investissement.

Les organisations du secteur de la défense sont mieux préparées à augmenter leur production

44 % des organisations du secteur de défense se déclarent prêtes à augmenter leur production, contre un peu plus d’un tiers des organisations du secteur de l’aéronautique civile. Cette avance de l’industrie de la défense s’explique par l’incertitude géopolitique et les investissements technologiques et infrastructurels, notamment dans des systèmes d’exécution de la fabrication (Manufacturing Execution System ou MES) plus flexibles et des chaînes d’approvisionnement plus résilientes. Par exemple, 65 % des organisations du secteur de la défense estiment que leur chaîne d’approvisionnement peut s’adapter à l’évolution des demandes des clients, contre seulement 45 % dans l’aéronautique civile.

Par ailleurs, plus de 8 organisations du secteur de la défense sur 10 (86 %) reconnaissent le besoin d’intégrer l’IA et l’IA générative dans l’ingénierie et le développement produit, et plus de la moitié (56 %) dans le développement de systèmes autonomes. Toutefois, moins de la moitié sont prêtes à intégrer l’IA (44 %) et seulement 35 % à développer des systèmes autonomes.

Pour prospérer, les organisations du secteur de l’aéronautique et la défense doivent sans cesse évoluer en matière de compétences, de processus, de technologies, de méthodes de sécurité et de politiques de conformité, conclut le rapport.

Méthodologie du rapport

En mars 2025, le Capgemini Research Institute a conduit une étude à l’échelle mondiale afin d’évaluer le niveau de maturité en matière de continuité numérique dans les organisations du secteur de l’aéronautique et de la défense (A&D), ainsi que les bénéfices obtenus. L’étude a porté sur 179 organisations du secteur de l’aéronautique et de la défense réparties dans 16 pays d’Asie-Pacifique, d’Europe, des Amériques et du Moyen-Orient. Le siège social de plus de la moitié (51 %) des organisations répondantes est aux États-Unis. L’échantillon comprenait également 28 organisations du secteur public ou gouvernemental. Toutes les organisations interrogées réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars, et la majorité d’entre elles (56 %) déclarent un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars.

À propos du Capgemini Research Institute

Le Capgemini Research Institute est le groupe de réflexion interne de Capgemini sur tout ce qui touche au numérique. L’Institut publie des recherches sur l’impact des technologies numériques sur les grandes organisations traditionnelles. L’équipe s’appuie sur le réseau mondial d’experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et technologiques. L’Institut dispose de centres de recherche dédiés à Paris, en Inde, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis. Il était récemment classé n°1 au monde pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants six années consécutives – une première.

Pour plus d’informations : https://www.capgemini.com/researchinstitute/

1 La continuité numérique dans l'Aéronautique et la Défense fait référence à l'intégration transparente des données et des informations tout au long du cycle de vie du produit, y compris l'écosystème des partenaires externes ; garantissant ainsi une « source unique de vérité » qui améliore la collaboration et rationalise la conception, la production, les opérations et le service grâce à une boucle de rétroaction renforcée.

