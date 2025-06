Communiqué de presse

Eviden lance sa carte switch Ethernet XMC, une solution cyber sécurisée et souveraine pour environnements critiques

Paris, France – 12 juin 2025 – Eviden, la branche produit du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui la disponibilité d’une solution de commutation Ethernet cyber sécurisée et souveraine, la carte switch Ethernet XMC1, spécialement conçue pour les environnements critiques. Cette solution innovante utilise la rupture protocolaire des communications pour atteindre la sécurité et l’indépendance des systèmes de communication critiques.

De conception et de fabrication française, alternative souveraine aux offres du marché, cette carte switch Ethernet au format XMC est produite sur le site Eviden d’Aix-en-Provence, par les équipes expertes en systèmes de missions critiques. Elle vient compléter la gamme de solutions MLS Gateway d’Eviden, passerelles de sécurité multi-niveaux conçues pour des communications bidirectionnelles entre réseaux de classifications différentes.

La nouvelle carte switch Ethernet XMC d’Eviden est conçue pour protéger efficacement les données. Elle intègre des mécanismes de protection performants qui permettent de filtrer les informations, de repérer les problèmes et de signaler les anomalies, afin d’assurer une transmission sécurisée et fiable.

Couplée à la carte CPU2 d’un système critique, la carte switch Ethernet XMC d’Eviden est configurable et permet de faire évoluer les systèmes. Elle offre la capacité de cloisonnement des données entre environnements ouverts et sécurisés qui nécessitent une rupture protocolaire pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

La carte s’intègre aussi bien en mezzanine à des calculateurs embarqués tiers (aéroterrestres, navals ou terrestres) qu’aux solutions de passerelles multi-niveaux d’Eviden (MLS Gateway).

Prévue pour les plus hauts niveaux de criticité, la carte switch Ethernet XMC d’Eviden est conçue pour prendre en charge plusieurs protocoles3 et est compatible avec la norme AFDX4, ce qui permet de l’intégrer aux systèmes avioniques actuels. Elle est également certifiable DO 254 DAL A5 et développée selon les standards permettant d’atteindre le niveau CC EAL 4+6. Elle intègre la technologie de Cetrac.io, spécialiste des technologies de commutation matérielles, partenaire d’Eviden.

Bernard Payer, Directeur de l’activité Mission Critical Systems au niveau mondial, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « La carte switch Ethernet XMC d’Eviden est un concentré de technologie conçu pour garantir la sécurité et le cloisonnement des flux d’informations critiques sans dépendance à des technologies ou des opérateurs étrangers. Notre solution de commutation Ethernet de nouvelle génération dote les opérateurs d’environnements critiques d’une solution souveraine et à leur main, reflet du savoir-faire de nos équipes. Je suis particulièrement fier d’annoncer la disponibilité de cette solution. »

La carte switch Ethernet XMC d’Eviden sera présentée au SIAE, du 16-22 juin, stand Avantix S3, pavillon GIFAS, hall 2B C140.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 XMC : switch Mezzanine Card. Une carte mezzanine est une carte électronique secondaire (ou carte fille) qui, connectée à une carte principale (ou carte mère), permet l’ajout de fonctionnalités spécifiques à un système informatique ou embarqué, sans modifier l’architecture de base.

2 CPU : Central Processing Unit, Unité Centrale de Traitement

3 UDP, TCP, ICMP, ARP, IP

4 AFDX : Avionics Full Duplex switched Ethernet

5 DO 254 DAL A : échelon de criticité le plus élevé selon le DAL (Design Assurance Level) qui catégorise les logiciels en fonction de l'impact potentiel de leurs défaillances sur la sécurité des systèmes aéronautiques.

6 CC EAL 4+ : système d’évaluation des Critères Communs de niveau 4 « conçu, testé et vérifié méthodiquement. »

