Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc publie les résultats d’échantillonnage sur la Propriété BMR

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Corporation de minéraux stratégiques du Maroc » ou la « Corporation ») a le plaisir de présenter les résultats d’un programme ciblé d’échantillonnage de roche réalisé en mai 2025 sur la propriété cuprifère et aurifère BMR, située au sud-est de Ouarzazate, dans le Royaume du Maroc, où la Société détient une option lui permettant d’acquérir une participation de 100 %.

Aperçu du programme d’échantillonnage

La propriété BMR couvre une superficie d’environ 9 km² et abrite une structure minéralisée subverticale bien définie, s’étendant sur environ 1,2 km dans sa portion sud. Cette structure est caractérisée par des veines bréchifiées de quartz-carbonate avec la présence visible de minéraux oxydés de cuivre, notamment de la chalcocite et de la malachite (Figure 1).

Un premier échantillonnage de surface effectué par la Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc avait permis d’obtenir des teneurs allant jusqu’à 11,73 % en cuivre (Cu) et 5,53 g/t en or (Au), ce qui a incité la Corporation à poursuivre les travaux d’exploration. En mai 2025, la Société a mené un programme d’échantillonnage de surface afin de valider et d’approfondir ces résultats historiques. Un total de 67 échantillons de roche (excluant les blancs et standards de contrôle qualité QA/QC) ont été prélevés le long de la structure minéralisée et analysés au laboratoire Afrilab, à Marrakech, au Maroc.

Faits saillants du programme d’échantillonnage :

37 échantillons ont révélé des teneurs en cuivre supérieures à 2,00 % Cu, avec une valeur maximale de 9,33 % Cu

19 échantillons ont montré des teneurs en cuivre oxydé (CuOX) supérieures à 2,00 % CuOX, avec un maximum de 6,51 % CuOX

7 échantillons ont donné des teneurs en or supérieures à 0,30 g/t Au, avec un maximum de 0,43 g/t Au

1 échantillon a révélé une teneur en argent de 52 g/t Ag

Ag g/t Au g/t Cu% CuOX% Maximum 52 0.43 9.33 6.51 Moyenne 4 0.18 2.82 1.63

*Les échantillons choisis en surface sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation globale ou de la teneur réelle en métaux (cuivre, or ou argent) de la roche sous-jacente.

« Ces résultats confirment le potentiel en cuivre à haute teneur de la structure sud et révèlent des anomalies notables en or et en argent. Le style de minéralisation suggère la possibilité d’un système polymétallique de plus grande envergure, ce qui justifie des travaux d’exploration additionnels », a déclaré Pierre-Olivier Goulet, vice-président au développement corporatif de la Corporation de minéraux stratégiques du Maroc.

La Société est actuellement en train de concevoir un programme de suivi incluant une cartographie détaillée, des tranchées et des levés géophysiques afin d’évaluer plus en profondeur l’étendue de la minéralisation et d’identifier de nouvelles cibles à travers la propriété.





Figure 1: Échantillons de surface montrant la minéralisation en cuivre.

À propos de la propriété BMR

Le projet BMR couvre une superficie d’environ 9 km² et est situé au sud-est de Ouarzazate. Il est accessible via la route nationale N9, qui relie les villes de Ouarzazate et Zagora, ainsi que par une piste de 2 km à partir du kilomètre 24 de la route N9. La zone couverte par le permis, marquée par des exploitations historiques de cuivre et de manganèse, se compose principalement de terrains volcaniques et volcano-clastiques d’âge édiacarien. La propriété comprend deux zones principales présentant différents styles de minéralisation en cuivre.

Au sud de la propriété, une structure minéralisée subverticale, longue de 1,2 km et large jusqu’à 5 mètres, est mise en évidence par une bréchification tectonique à l’intérieur d’une zone de cisaillement exposée en surface. Cette structure prend la forme d’un filon bréchique de quartz-carbonate, renfermant par endroits de la chalcocite et de la malachite. La zone principale de minéralisation varie généralement entre 0,5 m et 3 m de largeur, atteignant localement plus de 5 m, et contient des veines de sulfures massifs plongeant fortement vers l’est (Figure 2). Le premier échantillonnage de surface effectué par la Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc à partir de cette structure exposée a révélé des teneurs atteignant jusqu’à 11,73 % Cu et 5,53 g/t Au.

Au nord de la propriété se trouve une ancienne carrière de cuivre, d’où environ 4 000 tonnes de matériau ont été extraites, la majorité étant encore présente sur le site. La minéralisation cuprifère dans cette portion nord se manifeste sous forme de veines ou est disséminée dans les roches volcaniques (rhyolite et rhyodacite porphyrique). Cette minéralisation, d’âge tardif à post-volcanique, semble contrôlée par des structures d’origine magmatique et tectonique. Elle est entourée d’une zone d’altération propylitique.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques de Maroc

Corporation de minéraux stratégiques du Maroc est une société canadienne d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Méthode d’analyse des échantillons

Les échantillons ont été préparés par le laboratoire African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, Maroc. Tous les échantillons ont été analysés pour l’argent, le cuivre, le cuivre oxydé (CuOX), le fer, le plomb et le zinc à l’aide d’une digestion à l’eau régale suivie d’une spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons contenant plus de 5 % de cuivre ont été réanalysés par titrage.

L’or a été analysé par pyroanalyse. Les protocoles de contrôle de qualité comprenaient l’insertion de standards et de blancs à tous les 30 échantillons, en plus de ceux insérés par Afrilab, qui incluait également des duplicatas de pulpe afin d’assurer la fiabilité des analyses.

Pour plus d’informations

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l'entreprise

Courriel : pogoulet@moroccosm.com

1-450-821-5270



Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : ggoulet@moroccosm.com

1-514-294-7000

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs à l'utilisation prévue du produit net du placement, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb94ab68-1103-4cc8-a725-315af6ac1567/fr