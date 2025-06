¡GOLAZO! Modelo Sorprende Al Equipo Recreativo Con La Aparición Sorpresa Del Legendario Comentarista De Fútbol Y Lanza Un Sorteo Nacional Para Acercar A Los Los Fanáticos Más Que Nunca Al Hermoso Juego

CHICAGO, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Todos los fanáticos del fútbol han soñado con hacer una jugada que cambie el juego en el campo y que haga que la multitud y los comentaristas se vuelvan locos. A partir de hoy y hasta el 22 de junio, Modelo, la Cerveza para el Fútbol, está haciendo realidad este sueño al brindar a los fanáticos la oportunidad de transformar sus mejores jugadas en momentos inolvidables con comentarios de estilo profesional de los icónicos comentaristas, Luis Omar Tapia y Perro Bermúdez a través de su Sorteo Modelo Grita Gol. Las voces de estos destacados comentaristas también aparecerán en la próxima campaña televisiva nacional de Modelo.

Para inaugurar el Sorteo, Modelo le dio a un equipo recreativo local de Orlando, Florida, la sorpresa de su vida cuando Tapia llegó a su partido con una experiencia sorpresa típicamente reservada para los mejores jugadores del mundo: llamar a su juego de recogida como lo hace con los profesionales. Con los enérgicos comentarios de Tapia y la pasión de los jugadores, la emoción del partido se elevó a un nivel casi profesional en el campo. Los aficionados en casa pueden ver el momento sorpresa en un nuevo video de @modelousa en Instagram y YouTube.

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace.

"El espíritu de lucha de Modelo y la garra del fútbol profesional y su fanatismo van de la mano", dijo el comentarista de fútbol Luis Omar Tapia. “Tanto los jugadores ocasionales como los aficionados aportan entusiasmo a este hermoso juego que merece ser recompensado. Todos los grandes del fútbol que he conocido a lo largo de los años cultivaron su pasión por el deporte e impulsaron sus carreras profesionales jugando partidos informales y dominando los tiros con truco. Con la ayuda de Modelo, esta liga recreativa trajo la energía de los jugadores profesionales a la cancha, y buscaremos esa misma pasión y espíritu de lucha con el Sorteo Modelo Grita Gol”.

A través del Sorteo Modelo Grita Gol, Modelo les pide a los fanáticos que compartan su amor inigualable por el fútbol enviando imágenes de un tiro de truco favorito, un momento destacado de la liga recreativa personal o una reacción apasionada de los fanáticos capturada por la cámara. Un ganador del gran premio incluso recibirá un viaje para dos personas a la final de la Copa Oro de Concacaf el 6 de julio para experimentar la emoción de la afición al fútbol en persona. La Copa Oro de Concacaf es el principal torneo de selecciones nacionales masculinas de la región, que une a los mejores equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en una celebración del mejor talento del deporte y la apasionada cultura de los fanáticos. Se espera que la edición de 2025 atraiga a millones de fanáticos en todo el mundo y culmine con una final inolvidable en los EE. UU.

Además de brindar a los fanáticos al fútbol la oportunidad de vivir el deporte como los profesionales, Modelo también les brinda la oportunidad de equiparse como ellos. La semana pasada, la Cerveza para el Fútbol presentó una colección cápsula exclusiva en colaboración con Kappa®. Como equipo oficial de Modelo Fútbol Club, esta colección presenta dos kits de fútbol junto con ropa de abrigo y accesorios adicionales que fusionan la moda urbana y la cultura deportiva para celebrar el hermoso juego. La colección está disponible para la venta en kappa-usa.com y en tiendas selectas de EE. UU., hasta agotar existencias.

Como una auténtica cerveza mexicana, Modelo comprende profundamente y celebra la belleza de la afición al fútbol: la pasión, las tradiciones y las formas únicas en que los fanáticos latinos abrazan el hermoso juego. La campaña "Cerveza del Fútbol" destaca estos comportamientos de los fanáticos y refuerza el papel que tiene Modelo como la cerveza predilecta para los verdaderos fanáticos del fútbol tanto en el estadio como en el bar.

"Como la Cerveza del Fútbol, sabemos que el fanatismo es más que solo ver el deporte. Es la sensación que tenemos al sumergirnos en todos los aspectos del juego, desde el inicio hasta la celebración liderada por voces icónicas como Tapia y Bermúdez", dijo Logan Jensen, vicepresidente de marketing de Modelo. "Al brindar una experiencia merecida por todos los verdaderos fanáticos, pero generalmente reservada solo para los profesionales, el Sorteo Modelo Grita Gol está dando vida a los sentimientos inigualables del fandom del fútbol".

A partir de hoy y hasta el 22 de junio, los fanáticos pueden enviar sus videos en el Sorteo Modelo Grita Gol en ModeloGritaGol.dja.com para tener la oportunidad de ganar un viaje con todos los gastos pagados para dos personas a la Copa Oro de Concacaf, una narración personal del comentario ganador de Tapia y Bermúdez, o productos del FC de la marca Modelo.

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. Abierto solo para residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y D.C., mayores de 21 años. Comienza a las 10:00 a. m. ET del 6/12/25 y termina a las 11:59 p. m. ET del 6/22/25. Las inscripciones no serán evaluadas. El Sorteo Modelo Grita Gol es patrocinado por Crown Imports LLC. No se otorgan premios a las bebidas alcohólicas. Nulo donde esté prohibido. Para obtener más información, consulta las Reglas oficiales en ModeloGritaGol.dja.com.

