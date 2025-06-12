英国牛津, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供应链绩效改进合作伙伴 Unipart 与 Scania 签署了为期三年的中国售后物流服务合同，该服务由后者在昆山新开业的零部件中心负责管理。

新开业的运营中心将提供全面售后物流服务。 未来一年内，该中心有望实现仓库面积和产能翻倍。

该零部件中心极具战略意义，是 Scania 布局中国供应链的重要一环， 使 Scania 得以将进口和本地采购的产品整合到同一座地理位置优越、具有强大扩展能力的设施中。 以该中心为起点，Scania 现可向中国所有经销商网点配送全系列售后产品，直接支持其增长战略。

Unipart 目前提供运输、内陆运输、仓储和预生产增值服务，是 Scania 布局中国供应链的得力伙伴。

Unipart 首席执行官 Darren Leigh 表示：“该项目的成功启动是 Unipart 和 Scania 团队合作的直接成果，我们负责为后者的供应链提供极具战略意义的服务。 我们期待此次合作能够直接助力 Scania 在中国的增长战略。”

Unipart 亚太区董事总经理 Carl Williams 表示：“Unipart 之所以能获得这项重要合同，有赖于多个关键因素，包括多年来与 Scania 在其他合同上的成功合作历史及由此建立的良好信誉。 此外，Unipart 的创新数字解决方案、Unipart 与 Scania 在企业文化上的高契合度，以及双方在可持续发展方面的共同理念，均发挥了重要作用。”

“此次双方的成功合作以及昆山零部件中心的开业运营，印证了 Unipart 的卓越声誉与能力名副其实，能够胜任为诸如 Scania 等全球汽车行业领军企业交付高复杂度、高影响力的项目。 这凸显了 Unipart 在供应链效率、创新以及在国际范围内推动绩效升级的专业能力。”

本公告随附照片可在以下网页获取：Unipart 与 Scania 签署三年期中国物流服务合同 - Unipart