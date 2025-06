Sidetrade désigné par le magazine Fortune parmi les entreprises les plus innovantes en Europe

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, figure à la 141ᵉ place du classement Europe’s Most Innovative Companies 2025, publié par Fortune et Statista. Ce palmarès, qui recense 300 acteurs majeurs de l’innovation en Europe, met en avant Sidetrade pour sa culture d’innovation, reconnue comme son principal levier différenciateur.

Le classement Europe’s Most Innovative Companies 2025, publié par Fortune en partenariat avec Statista, s’appuie sur plus de 108 000 évaluations d’experts et de collaborateurs, enrichies par l’indice de portefeuille de brevets de LexisNexis®. Chaque entreprise est évaluée selon trois dimensions : innovation produit, innovation de processus, culture d’innovation. Sidetrade s’est démarquée par la puissance de sa culture d’innovation, un levier déterminant dans sa capacité à faire évoluer en profondeur les pratiques financières sur le métier de l’Order-to-Cash.

Cette reconnaissance consacre une trajectoire d’innovation continue engagée par Sidetrade depuis sa création en 2000. Cette dynamique initiée à Paris, où l’entreprise a construit son socle technologique, au sein d’un écosystème désormais mondialement reconnu. En 2025, l’écosystème technologique de la capitale française se place au quatrième rang mondial, selon Dealroom, devant Londres, Munich et Stockholm.

« Depuis sa création, il y a 25 ans, Sidetrade n’a eu cesse d’anticiper les ruptures technologiques, » déclare Olivier Novasque, PDG-fondateur de Sidetrade. « Cette reconnaissance par Fortune intervient aujourd’hui alors que nous franchissons un cap technologique majeur avec l’entrée dans l’ère de l’IA agentique. Pour nos clients, cela ouvre la voie à une finance augmentée, dotée de ressources quasi-infinies, capable d’absorber la complexité du business. Pour nous, c’est le résultat d’un avantage technologique majeur, que nous estimons supérieur à trois ans sur notre marché. »

En équipant les directions financières d’agents autonomes capables d’agir, de dialoguer et de s’adapter en temps réel, Sidetrade redéfinit les fondations de l’Order-to-Cash. Ce passage d’une IA d’assistance à une IA d’exécution constitue une rupture stratégique, déjà qualifiée par plusieurs analystes comme une transformation de modèle. « L’émergence de l’IA agentique marque un tournant dans le modèle opérationnel de la finance d’entreprise », observe Jean-Pierre Tabart, Analyste chez TP ICAP. « Grâce à son avance technologique, sa maîtrise des données comportementales en temps réel et sa capacité à industrialiser l’intelligence autonome à l’échelle des grandes organisations, Sidetrade s’impose comme un actif stratégique sous-valorisé, appelé à capter une prime croissante dans un marché sous-équipé. »

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 40 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité, et le BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.



Pièce jointe