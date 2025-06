Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge den 13. juni 2025

Investeringsforeningen Stonehenge (”Foreningen”) har i dag den 13. juni 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen havde stillet forslag om,

Fusion af afdeling Globale Valueaktier KL under Investeringsforeningen Stonehenge med afdeling Value Aktier KL under Investeringsforeningen Sparinvest

Fusion af afdeling Globale Valueaktier PM KL under Investeringsforeningen Stonehenge med afdeling Value Aktier KL under Investeringsforeningen Sparinvest

Fusion af afdeling Value Mix Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Stonehenge med INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL under Værdipapirfonden Sparinvest

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i det besluttede under de i underdagsordenspunkterne 1A, 1B og 1C stillede forslag, herunder i vedtægterne samt fusionsdokumenterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Der var ingen forslag fra investorer.

De fuldstændige forslag fremgik af indkaldelsen med bilag til generalforsamlingen.

Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringerne og fusionerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

