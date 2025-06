Cohesity en 11:11 Systems lanceren de Clean Room Recovery Service om de cyberweerbaarheid te versterken

Baanbrekende cloudoplossing, nu algemeen verkrijgbaar, maakt snelle respons op cyberincidenten, massaherstel en betrouwbaar herstel mogelijk via een servicemodel op aanvraag

Londen, VK – 13 juni 2025 – Cohesity, de leider in door AI gestuurde databeveiliging, en 11:11 Systems, een toonaangevende aanbieder van beheerde infrastructuurservices, kondigden vandaag de algemene beschikbaarheid van de nieuwe volledig beheerde Clean Room Recovery-service van 11:11 en het 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity aan.

Door de kerncapaciteiten van cleanrooms van Cohesity te combineren met de expertise van 11:11 Systems op het gebied van cyberincidentherstel en beheerde services, kunnen organisaties met deze oplossing eenvoudig wanneer nodig geïsoleerde, fysiek gescheiden omgevingen creëren. Deze omgeving kan vervolgens door beveiligingsmedewerkers voor forensisch onderzoek en analyse worden gebruikt, waardoor bedrijven snel kunnen reageren op en herstellen van ransomware en andere destructieve cyberaanvallen.

In het licht van de niet aflatende groei van cyberaanvallen wereldwijd is een robuuste cleanroom tegenwoordig een operationele noodzaak voor bedrijven. Organisaties moeten vaak aanzienlijke kapitaal- en operationele investeringen doen om de capaciteit in gespecialiseerde, geïsoleerde faciliteiten op peil te houden. Voor veel organisaties is een speciale cleanroom onbetaalbaar. IT-leiders zijn daarom genoodzaakt om handmatige technieken te gebruiken, waardoor de downtime vaak langer duurt. 11:11 pakt deze uitdagingen aan met gespecialiseerde faciliteiten en infrastructuur die zijn ontworpen om aan strenge eisen op het gebied van cyberbestendigheid te voldoen, in combinatie met consultancy die klanten een allesomvattende reeks services en ongeëvenaarde expertise bieden om nieuwe cyberbedreigingen het hoofd te bieden.

Het 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity wordt aangeboden in een veilig, cloudgebaseerd model per terabyte en biedt organisaties een volledig geïsoleerde cleanroom-omgeving om schone, niet gecompromitteerde datareplica's te identificeren en operaties snel te herstellen. De oplossing wordt geleverd als een service en wordt ondersteund door de 100% uptime SLA van 11:11 en is nu verkrijgbaar tegen maandelijkse terugkerende kosten zonder kapitaal- of operationele investeringen vooraf. Met toegang tot geavanceerde tools en expertise bij elke stap van het incidentresponsproces, maakt het 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity flexibelere, kosteneffectievere herstelstrategieën mogelijk, zodat bedrijven met vertrouwen kunnen reageren op incidenten en sneller hiervan kunnen herstellen. Deze totaaloplossing voor het herstellen van cyberincidenten gaat verder dan conventionele back-up en noodherstel en omvat de voorbereiding, het initiëren van het herstel, het beperken van de schade en het uiteindelijke herstel.

“Doordat het bedreigingslandschap zich blijft ontwikkelen hebben organisaties geavanceerde tools en betrouwbare partners nodig om hun operationele activiteiten te beschermen”, zegt Vasu Murthy, chief product officer van Cohesity. “Bij Cohesity zetten we ons in om aan die behoeften te voldoen, zowel door nieuwe innovaties te blijven aanbieden via ons gegevensbeveiligingsplatform als door nieuwe oplossingen te creëren met toonaangevende partners. Deze oplossing kenmerkt de volgende stap in onze samenwerking met 11:11 Systems. Het breidt onze cyberweerbaarheidscapaciteiten uit met een krachtige, eenvoudig te implementeren cleanroom die onze klanten helpt om te oefenen voor en sneller te herstellen van cyberaanvallen.”

“Door onze expertise op het gebied van beheerd herstel en speciaal gebouwde infrastructuur te combineren met het moderne gegevensbeveiligingsplatform van Cohesity kunnen we een geavanceerde maar toegankelijke service leveren voor het herstel van cyberincidenten bij bedrijven”, aldus Justin Giardina, chief technology officer van 11:11 Systems. “We kunnen moderne bedrijven nu echte operationele veerkracht bieden zonder klanten te dwingen alles intern te bouwen.”

Het 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity ondersteunt de volledige levenscyclus van de respons op cyberincidenten, van detectie en isolatie tot mitigatie en grootschalig herstel. Incidentresponsdeskundigen zijn 24/7 beschikbaar om organisaties te helpen bedreigingen te beperken en de bedrijfsactiviteiten snel te hervatten. Met tientallen jaren ervaring als erkend leider op het gebied van cyberincidentherstel en Disaster Recovery as a Service (DRaaS) is 11:11 Systems een wereldleider die het ‘as a service’-model volgt en biedt klanten 24/7/365 ondersteuning om problemen effectief te verhelpen. Dit stelt organisaties in staat om vol vertrouwen van incidenten te herstellen met behoud van compliance en bedrijfscontinuïteit.

“Als er zoveel op het spel staat, is het van cruciaal belang om een cleanroomplatform te hebben met een complete set tools om de schade van een cyberaanval te identificeren, te isoleren en te herstellen”, zegt Roy Illsley, hoofdanalist bij onderzoeksbureau Omdia. De cleanroom-mogelijkheden en bewezen expertise van Cohesity en 11:11 Systems tonen de extra slagkracht wanneer twee afzonderlijke dienstverlenende bedrijven samenwerken om met het oog op de toekomst met een nieuwe aanpak voor cyberherstel te komen.”

Dit nieuwe aanbod bouwt voort op de succesvolle samenwerking tussen 11:11 Systems en Cohesity, waaruit ook 11:11 Cyber Vault en 11:11 Disaster Recovery (DRaaS) voor Cohesity zijn voortgekomen. Beide bedrijven zijn innovatiegericht en zetten zich in om topklasse cyberweerbaarheidsoplossingen te leveren voor organisaties in Noord-Amerika, Europa en Australië.

11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity is nu beschikbaar en zal op 23 en 26 juni te zien zijn op HPE Discover. Ga voor meer informatie naar Cohesity bij stand #3130 of bezoek de Cohesity-website, of ga naar 11:11 Systems bij stand #3025 of zie de 11:11-website.

Over Cohesity

Cohesity is de leider op het gebied van AI-gestuurde gegevensbeveiliging. Meer dan 13.600 zakelijke klanten, waaronder meer dan 85 van de Fortune 100 en bijna 70% van de Global 500, vertrouwen op Cohesity om hun veerkracht te versterken en tegelijkertijd Gen AI-inzichten te bieden in hun enorme hoeveelheden data. De oplossingen van het bedrijf zijn ontstaan uit de overname van Cohesity van de databeschermingsactiviteiten van Veritas en beveiligen en beschermen gegevens op locatie, in de cloud en tijdens gegevensinvoer. Cohesity rekent NVIDIA, IBM, HPE, Cisco, AWS, Google Cloud en anderen tot zijn klanten en heeft zijn hoofdkantoor in Santa Clara, Californië, met kantoren over de hele wereld. Volg Cohesity op LinkedIn, X en Facebook voor meer informatie.

Over 11:11 Systems

11:11 Systems levert beheerde infrastructuuroplossingen waarmee klanten bedrijfskritische applicaties en data kunnen moderniseren, beschermen en beheren, gebruikmakend van het robuuste cloudplatform van 11:11. Meer informatie is te vinden op 1111Systems.com.

