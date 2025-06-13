Bitget 向叙利亚用户敞开大门，提供全方位服务产品套件

维多利亚，塞舌尔, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 现已为叙利亚公民提供该平台。 这在近期 OFAC 制裁暂停之后进行。 叙利亚公民和居民现在可以在该平台上注册、完成身份验证并获得全套服务，包括 P2P、现货交易、期货和获取收益的产品。

对于一个长期面临冲突、经济孤立和难以触及可靠金融体系的国家来说，这项更新具有特别重要的意义。 在缺乏稳定的银行基础设施的情况下，加密货币在现实生活中非常实用，可作为生存、发展和连接广阔世界的工具。 加密货币在叙利亚普及，更进一步彰显加密货币在传统体系失效或无法触及的地方所发挥的作用。

有赖于此，叙利亚用户现在可以使用 Bitget 的所有主要功能，包括支持当地货币的点对点 (P2P) 交易、现货和期货市场、跟单交易，以及可通过持有加密货币而获得被动收入的 Bitget Earn 产品。 移动应用程序和网页平台还提供多语种支持和全天候安全监控，以确保交易安全。 教育内容、交易工具和客户服务触手可及，为新用户掌握每一步提供指引。

Bitget 决定接纳叙利亚用户，源于其重点战略：对于加密货币在当地发挥重要作用的地区，为实际用例提供支持。 公司将叙利亚纳入覆盖范围，彰显了其在需求最迫切地区提供服务的意图。

“在 Bitget，优先事项很明确：触及最需要加密货币的人。 我们的平台旨在为那些面对不稳定的经济形势、银行业务受限或动荡政治局面的人士提供服务。 扩展业务，为叙利亚用户提供服务，是我们整体工作的一部分，以便在金融工具发挥最大作用的地区提供有影响力的相关产品，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

Bitget 仍然注重在加密货币于日常生活中发挥关键作用的地区扩大可及范围。 对于叙利亚用户来说，Bitget 将在积极维护安全、高效、用户友好的渠道方面扮演重要角色，便于大众采用加密货币。 公司将分配资源来提升当地的参与度和可及性，并确保叙利亚用户能够采用业界领先的产品和一流的工具来探索加密货币的世界。

即日起，叙利亚用户可以使用平台的全部功能，开启他们的旅程。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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