Solana Summit 2025 : Bitget se démarque avec le déploiement du paiement par QR code

VICTORIA, Seychelles, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, le leader des portefeuilles Web3 non dépositaires, a conclu une présentation percutante au Solana Summit APAC 2025, qui s’est tenu à Da Nang, au Vietnam, du 5 au 7 juin. En qualité de sponsor majeur du sommet, Bitget Wallet a profité de cet événement de trois jours pour présenter ses nouvelles fonctionnalités de paiement, rencontrer des développeurs de l’écosystème Solana et montrer comment les outils on-chain peuvent optimiser des cas d’utilisation concrets en Asie et au-delà.

Le premier jour, Bitget Wallet a officiellement annoncé l’intégration des paiements par QR code, notamment Solana Pay et les systèmes nationaux de paiement par QR code, afin de simplifier les paiements multidevises. Cette intégration est à la hauteur de la nouvelle identité de Bitget Wallet : « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous) et comble ainsi le fossé entre la blockchain et le commerce quotidien. Bitget Wallet a également organisé un atelier pour les développeurs afin de présenter la facilité d’intégration des dApps Solana dans l’infrastructure du portefeuille, y compris la prise en charge fluide des swaps, du staking et du trading natif de Solana via Jupiter DEX.

Le deuxième jour, Xavier Ow Yeong, responsable du développement commercial de Bitget Wallet, est intervenu pour expliquer comment la finance on-chain transforme la façon dont les utilisateurs dépensent, épargnent et accèdent au capital. Dans la soirée, Bitget Wallet a coorganisé une rencontre avec Saros afin de présenter en avant-première sa prochaine fonctionnalité de paiement VietQR dans un environnement de test en direct. Plus de 150 membres de la communauté ont assisté à l’événement, découvert en exclusivité les nouvelles intégrations de Bitget Wallet et reçu des produits inédits. Les premiers testeurs ont également bénéficié d’une récompense en direct.

Le Solana APAC Summit marque une étape importante dans la feuille de route de Bitget Wallet, qui entend transformer les portefeuilles de cryptomonnaies en les faisant évoluer d’outils de stockage à des applications de pointe au quotidien. Dans le cadre d’une mission plus large visant à étendre l’adoption dans le monde réel, cet événement démontre comment l’infrastructure de paiement intégrée, la liquidité inter-chaînes et la conception axée sur l’utilisateur peuvent débloquer de nouveaux comportements cryptographiques, que ce soit sur les marchés émergents ou dans les pôles mondiaux de développement Web3.

La participation de Bitget Wallet au Solana Summit s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à élargir l’accès aux cryptomonnaies en Asie, en rassemblant les partenaires de l’écosystème, les développeurs et les communautés autour de la prochaine vague d’outils on-chain pratiques.

Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire conçu pour rendre l’utilisation des cryptomonnaies simple, fluide et sécurisée pour tous. Avec plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les swaps, les analyses de marché, le staking, les récompenses, un navigateur de DApp et des solutions de paiement. Compatible avec plus de 130 blockchains et des millions de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d’échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes. Appuyé par un fonds de protection des utilisateurs valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal aux actifs de ses utilisateurs. Sa vision « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous) entend rendre les cryptomonnaies plus simples et plus sûres, et à les intégrer au quotidien d’un milliard de personnes.

