Novacap réinvestit dans NDT Global dans le cadre d’une séparation stratégique de Previan

MONTRÉAL, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce avoir complété son réinvestissement dans NDT Global, une division de Previan, société du portefeuille de Novacap, spécialisée dans les solutions d’inspection diagnostique de très haute technologie, de services d’évaluation de l’intégrité et de robotique sous-marine. Cette opération soutient la séparation formelle de NDT Global en tant qu’entreprise indépendante, appuyée par Novacap en partenariat avec La Caisse et l’équipe de direction, et constitue une étape importante dans son développement.

NDT Global opère à l’échelle mondiale, en fournissant des technologies d’inspection de pointe et des analyses de données avancées qui permettent aux opérateurs du secteur énergétique d’assurer la sécurité, la fiabilité et la longévité de leurs infrastructures critiques.

Cette transaction résulte de la réorganisation stratégique de Previan, qui vise à faire évoluer ses deux principales unités d’affaires – Eddyfi Technologies et NDT Global – en entités indépendantes et autonomes, chacune pouvant ainsi mettre en œuvre des stratégies de croissance ciblées et des feuilles de route d’innovation adaptées. Novacap maintient sa participation actuelle dans Eddyfi Technologies, aux côtés de La Caisse et de l’équipe de direction.

« Il s’agit d’une décision claire et stratégique qui permet à NDT Global de se concentrer sur ses objectifs à long terme », déclare David Lewin, associé sénior principal chez Novacap. « En tant qu’organisation indépendante, NDT Global est mieux positionnée pour exécuter ses priorités opérationnelles et créer une valeur durable. »

« Nous sommes heureux de soutenir NDT Global dans cette nouvelle phase », ajoute Samuel Nasso, associé chez Novacap. « Avec des bases solides et une équipe expérimentée, l’entreprise est bien positionnée pour croître et contribuer à l’évolution continue du secteur de la gestion de l’intégrité. »

Martin Thériault, président du conseil et chef de la direction, et Paul Cooper, président de NDT Global, déclarent conjointement que « cette transaction représente une évolution naturelle dans notre parcours. À la suite de cette réorganisation stratégique, nous sommes convaincus que NDT Global est idéalement positionnée pour prospérer en tant qu’entreprise indépendante. Avec le soutien renouvelé de Novacap et de La Caisse, et une équipe de direction profondément engagée envers l’innovation et la réussite client, NDT Global est prête à accroître son impact dans le secteur de la gestion de l’intégrité. »

S’appuyant sur des tendances sectorielles favorables – notamment le vieillissement des infrastructures, le renforcement des normes de sécurité et la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux – Novacap collaborera étroitement avec la direction de NDT Global afin d’accélérer les investissements stratégiques dans l’innovation technologique, l’automatisation et l’intelligence artificielle, dans le but d’offrir davantage de valeur grâce à l’analyse de données avancée.

À propos de NDT Global

NDT Global est un chef de file dans les solutions de diagnostique en ligne, la gestion de l’intégrité et la robotique sous-marine, offrant des données avancées et des services qui assurent la sécurité et la durabilité des infrastructures du secteur de l’énergie. Reconnue comme pionnière dans les innovations en inspection par ultrasons, l’entreprise continue de faire progresser l’innovation technologique et d’introduire des solutions d’inspection révolutionnaires, notamment pour les pipelines de gaz, afin d’assurer la sécurité des actifs critiques de ses clients. NDT Global emploie environ 880 personnes. Pour en savoir plus : www.ndt-global.com.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence dans les bureaux de Montréal, Toronto et New York, Novacap continue de stimuler l’innovation et la croissance. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacapcorp.com.

