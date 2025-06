Prix canadiens d'excellence en conservation 2025 de la FCF

OTTAWA, Ontario, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est fière d’annoncer les huit lauréats et lauréates de ses prestigieux Prix canadiens d’excellence en conservation de 2025. Ces personnes remarquables se sont illustrées par leur initiative, leur leadership et leur dévouement exceptionnels dans les domaines des arts, de l’éducation, des sciences, de la sensibilisation et de la législation.

« Les récipiendaires de cette année proviennent de divers horizons et possèdent des expertises variées, ce qui illustre bien l’approche multidimensionnelle requise pour relever les défis liés à la conservation, » a déclaré Sean Southey, directeur général de la FCF. « Leur engagement est un puissant rappel du pouvoir positif des personnes passionnées par la protection de la faune et des habitats pour les générations futures. Elles me donnent espoir en un avenir plus radieux. »

Les Prix canadiens d’excellence en conservation ont été remis le 14 juin lors d’une cérémonie tenue à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest.

Prix Stan-Hodgkiss de l’enthousiaste canadien de plein air de l’année

Adam Bienenstock de Hamilton, Ontario.

Fondateur de Bienenstock Natural Playgrounds



« Le monde semble s’acharner à traiter les symptômes de la perte de biodiversité, d’habitats et d’accès à ceux-ci au lieu de s’attaquer aux véritables causes du mal qui ronge notre planète. Pour beaucoup, c’est un cycle sans issue. Mais pour moi, la création de biodiversité et de paysages régénérateurs représente l’acte le plus porteur d’espoir et le plus héroïque que l’humanité puisse accomplir. Nous avons tous le devoir de faire mieux. Du moins, c’est ce que m’ont dit mes enfants. »





Martin-Hugues St-Laurent de Rimouski, Québec.

Professeur en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)



« J’aime me lancer le défi de comprendre les mécanismes complexes qui lient les espèces animales à leur environnement – et surtout de trouver des solutions possibles pour favoriser la gestion durable, le rétablissement et la conservation des mammifères, dont plusieurs occupent une place importante dans le patrimoine naturel du Canada. »





Demiesha Dennis de Toronto, Ont ario .

Fondatrice de Brown Girl Outdoor World et adepte de pêche à la mouche



« La conservation de la faune est une affaire profondément personnelle. Il s’agit de connaître le territoire autrement que comme simple toile de fond pour vivre des aventures, de l’aimer parce qu’il fait partie de notre propre histoire, et de le protéger parce que nos avenirs en dépendent et sont intimement liés. Lorsqu’on connaît vraiment un lieu, l’amour qu’on lui porte devient une partie intrinsèque de cette relation. Et lorsqu’on l’aime, le protéger n’est plus un simple choix : c’est une responsabilité. »





The Green Herons de St. Catharines, Ontario.

Club environnemental pour les enfants de sept à douze ans



« Nous sommes profondément honorés d’avoir été choisis pour ce prix et reconnaissants d’avoir l’occasion de faire entendre notre message. La conservation de la faune est essentielle, car la Terre est notre seule demeure. Nous savons qu’en travaillant ensemble, nous POUVONS résoudre les problèmes auxquels est confrontée la faune locale. Nous avons été témoins de la force qui émane d’une communauté soudée. Si chacun fait sa part et continue de partager son histoire et ses expériences, notre planète pourra guérir et demeurer belle pour les générations à venir. »



Dane Currie, fondateur.





Graeme Hopkins de Saskatoon, Saskatchewan.

Créateur d’un club d’aventure en plein air pour les jeunes nouvellement arrivés au Canada



« Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance d’observer une si grande biodiversité faunique au cours de ma vie. C’est ce qui m’inspire dans mon travail. En paléontologie, cette expérience me procure une sensation magnifique : celle de vouloir tout savoir… tout en acceptant de ne rien savoir, car c’est le mystère qui rend les choses merveilleuses. J’adore que d’autres puissent aussi ressentir ce privilège et en profiter! »





Dale Poulter d’Ottawa, Ontario.

Citoyen scientifique et photographe pour iNaturalist.ca



« Ma passion est de passer du temps dans la nature. C’est quelque chose de très personnel pour moi. Je ressens de la paix et de la sérénité quand je suis dans la nature. Je peux être seul dehors, l’esprit tourné vers la nature – loin des drames ou des traumas de la vie. »





Billie Jo Reid d’ Orangeville , Ont ario .

Éducatrice en plein air et en journal nature



« Depuis que je suis toute petite, je ressens un profond lien avec la nature et j’ai toujours adoré passer du temps dehors. J’aime partager cette passion avec les autres et les aider à tisser leur propre relation avec le monde naturel. L’apprentissage qui ne s’arrête jamais, les personnes formidables que je rencontre et avec qui je travaille me procurent une immense joie, et j’espère pouvoir leur transmettre un peu de cette joie à mon tour. C’est toute la motivation dont j’ai besoin pour continuer à œuvrer dans le domaine de l’éducation et de la protection de l’environnement. »





Blaine Calkins de Lacombe, Alberta

Député fédéral : président du caucus conservateur sur la chasse et la pêche, et ministre du Cabinet fantôme responsable de la chasse, de la pêche et de la conservation



« Je me sens très privilégié d’être Canadien et d’avoir accès à certains des paysages et des cours d’eau les plus intacts au monde, riches en poissons, en faune et en flore. Je considère qu’il est de mon devoir de préserver cet héritage pour les générations futures. »

Les lauréats et lauréates sont présentés dans l’édition juillet-août des magazines Canadian Wildlife et Biosphère.

La FCF remercie toutes les personnes mises en candidature ainsi que celles et ceux qui les ont proposées. Les candidatures pour les prochains Prix canadiens d’excellence en conservation seront acceptées du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://cwf-fcf.org/fr/explorer/prix/ .

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, la subvention de recherches, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

