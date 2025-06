Le FNB XRP Purpose obtient un visa de l’OSC et sera lancé à la Bourse de Toronto le mercredi 18 juin 2025

TORONTO, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu un visa pour le prospectus définitif du FNB XRP Purpose, marquant une étape importante dans l’évolution de l’investissement dans les actifs numériques au Canada. Le FNB devrait commencer à se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier XRPP le mercredi 18 juin.

Le FNB XRP Purpose offrira aux investisseurs une exposition directe au XRP au comptant, le jeton natif du XRP Ledger – une chaîne de blocs décentralisée et à code source ouvert conçue pour faciliter les paiements transfrontaliers rapides et rentables. Grâce à cette approbation, Purpose continue d’élargir l’accès aux actifs numériques par l’intermédiaire de véhicules de placement réglementés et transparents.

« L’émission d’un visa pour le prospectus du FNB XRP Purpose par l’OSC renforce le leadership mondial du Canada dans la mise en place d’un écosystème réglementé d’actifs numériques, » a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation chez Investissements Purpose. « Nous sommes fiers de repousser les limites de ce qui est possible dans cet espace en offrant aux investisseurs un accès simple et sécuritaire à l’infrastructure qui alimente l’adoption réelle de la technologie blockchain. »

Le FNB sera offert en parts couvertes en dollars canadiens (symbole : XRPP), en parts non couvertes en dollars canadiens (symbole : XRPP.B) et en parts en dollars américains (symbole : XRPP.U). Il sera admissible aux comptes enregistrés, tels que les CELI et les REER.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs dont l’actif sous gestion dépasse 24 milliards de dollars, axée sur l’innovation centrée sur les clients à travers les FNB et les fonds d’investissement. Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à l’adresse info@purposeinvest.com.

Demandes médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Cette offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Le prospectus contient des renseignements importants et détaillés sur les titres offerts. On peut en obtenir un exemplaire en visitant le site purposeinvest.com. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

Le contenu de ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre de titres décrits dans les présentes, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter, détenir ou vendre un titre quelconque. L’information contenue dans ce document ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être interprétée comme un mémoire d’offre, un prospectus, une publicité ou un placement public de titres. Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières ou autre autorité semblable n’a examiné cette information, et toute déclaration contraire constitue une infraction. Bien que l’information présentée soit jugée exacte et fiable, nous ne pouvons en garantir l’exhaustivité ou l’actualité en tout temps. Cette information est sujette à changement sans préavis.

Les placements dans des fonds d’investissement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents de divulgation avant d’investir. Rien ne garantit que vous récupérerez la totalité de votre placement. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés peuvent ne pas se répéter. Les cryptoactifs peuvent être extrêmement volatils, et rien ne garantit que le montant investi vous sera retourné.

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent être de nature prospective. Les déclarations prospectives (« DP ») sont de nature prédictive, dépendent d’événements ou de conditions futures, ou contiennent des mots comme « peut », « devrait », « pourrait », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations sont sujettes à des risques et incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels peuvent différer de façon importante de ceux mentionnés. Les DP ne garantissent aucun rendement futur et sont fondées sur de nombreuses hypothèses. Même si Investissements Purpose estime que les hypothèses sur lesquelles reposent les DP sont raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur est prié d’examiner les DP avec prudence et de ne pas leur accorder une confiance excessive. Sauf si la loi applicable l’exige, Investissements Purpose ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.