Virtualware sera admise sur sur Euronext Growth Paris le 19 juin, après avoir obtenu l'accord du marché

Paris, le 17 juin 2025.– Virtualware (EPA:MLVIR), pionnier des logiciels d'entreprise basés sur la 3D, sera cotée sur Euronext Growth Paris le 19 juin, après approbation du comité d'admission de la bourse.

Le passage de Virtualware sur Euronext Growth Paris permettra à la société d'opérer dans un système multilatéral de négociation offrant une plus grande liquidité, dans le but de diversifier davantage sa base d'investisseurs et d'accéder à de nouveaux instruments de financement.

La société est entrée en bourse via une procédure d'admission directe sur Euronext Access, le segment junior du marché, en avril 2023, avec une valorisation de 27 millions d'euros.

« Ce processus couronne un parcours de deux ans qui a débuté avec notre cotation sur Euronext Access Paris en avril 2023 et marque une étape importante pour Virtualware, qui se positionne pour répondre à la hausse sans précédent de la demande mondiale en solutions 3D en temps réel pour les entreprises », a déclaré Unai Extremo, PDG de Virtualware.

« Cette admission à un marché supérieur nous permettra de bénéficier d'une liquidité accrue et d'un intérêt accru des investisseurs, de réaliser notre plan stratégique et d'ouvrir les portes d'autres marchés importants », a-t-il ajouté.

Récemment, la société a publié des résultats audités montrant une augmentation de 91 % de son EBITDA pour l'ensemble de l'année 2024, à 808 000 euros. Le bénéfice avant impôts a grimpé de 1712 %, à 598 000 euros.

Le ratio dette financière nette/EBITDA s'établissait à 0,5 fois à la fin de l'année 2024. Les services par abonnement ont représenté 41 % du chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires de VIROO XRaaS est passé de 590 555 euros en 2022 à 1 288 060 euros en 2023, pour atteindre 1 725 719 euros à la fin de 2024, soit une augmentation de 192 % en deux ans

Euronext est une fédération de bourses comprenant les marchés de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Milan, Lisbonne et Dublin. Euronext Growth est quant à lui le marché des PME à fort potentiel qui cherchent à accéder aux capitaux européens. En tant que plateforme de négociation multilatérale, il permet de négocier simultanément sur plusieurs places financières européennes.

Fondée en 2004, Virtualware est l'un des principaux experts en solutions technologiques immersives et 3D. La valeur de ses actions a augmenté de 35 % depuis son introduction en bourse en 2023. La capitalisation boursière actuelle de Virtualware s'élève à 36,79 millions d'euros.

Virtualware compte parmi ses clients GE Vernova, Petronas, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, la Fondation Kessler, Invest WindsorEssex, l'Université McMaster, l'Université d'El Salvador, l'Université de l'Ohio, le ministère espagnol de la Défense et le gouvernement basque.

Au cours de cette période, ses solutions logicielles sont devenues synonymes d'entreprise 3D de pointe.

En octobre 2024, Virtualware a acquis la société suédoise Simumatik, élargissant ainsi ses capacités dans les technologies de jumeaux numériques et de simulation. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique triennal de la société visant à soutenir des secteurs clés tels que l'énergie, l'automobile, les transports, la défense, la fabrication, l'éducation et la santé.

En 2024, Virtualware a également présenté un plan stratégique triennal (2024-2026) prévoyant une expansion en Amérique du Nord, une croissance organique basée sur les canaux de distribution et des acquisitions inorganiques.

Le siège social de la société est situé à Bilbao, en Espagne, et elle possède des bureaux à Orlando, aux États-Unis, à Toronto, au Canada, et à Skövde, en Suède.

LKS Next a agi en tant que sponsor de la cotation pour le processus de reclassement. Kepler Cheuvreux assurera la liquidité des actions de la société dès leur admission à la négociation sur Euronext Growth. Pedrosa a agi en tant que conseiller en communication financière et relations investisseurs.

