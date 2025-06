ABB et HEMERIA collaborent pour faire progresser la surveillance de l’espace

ABB a signé un protocole d’entente avec HEMERIA, l’un des principaux fournisseurs français de plateformes satellites.

PARIS, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a signé un protocole d’entente avec HEMERIA, l’un des principaux fournisseurs français de plateformes satellites, afin d’envisager ensemble le développement de solutions pour la connaissance de la situation spatiale (SSA). Le protocole a été signé lors du salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget, lieu de rencontre privilégié de l’industrie aérospatiale mondiale.

Ensemble, les deux sociétés étudieront les possibilités d’intégrer les charges utiles multispectrales de haute précision d’ABB aux plateformes satellites d’HEMERIA, dans le but de garantir des performances et une fiabilité optimales et d’améliorer les efforts de gestion du trafic spatial mondial.

Les charges utiles d’ABB sont capables de détecter et de suivre des objets dans des environnements complexes, contribuant ainsi à la collecte de données en temps réel et à l’amélioration de la prise de décision pour les opérateurs de satellites et les agences spatiales. Et de leur côté, les plateformes satellites d’HEMERIA offrent agilité, stabilité et résilience pour tous les types de missions spatiales avec un haut niveau de performance.

« Grâce à cette collaboration, ABB et HEMERIA souhaitent faire progresser l’utilisation responsable et sûre de l’espace », a déclaré Marc Corriveau, directeur général de la division ABB Measurement & Analytics au Canada. « Nous cherchons à améliorer les capacités mondiales de surveillance de l’espace en renforçant les performances et les capacités des systèmes spatiaux. Ce travail souligne notre engagement en faveur de l’innovation et de la collaboration dans le domaine des technologies spatiales. »

« Nous avons trouvé en ABB un partenaire de confiance avec lequel nous partageons des ambitions et des valeurs », a déclaré Nicolas Multan, PDG d’HEMERIA. « Ensemble, nous explorerons le développement d’une technologie innovante dans le domaine de la SSA en orbite terrestre basse qui fera progresser la surveillance de l’espace. »

Avec l’augmentation du nombre de satellites et de missions spatiales, la sécurité et la durabilité de l’environnement orbital de la Terre sont devenues une priorité mondiale. La connaissance de la situation spatiale, c’est-à-dire la capacité de surveiller, de suivre et de prévoir le comportement des objets dans l’espace, est essentielle pour prévenir les collisions et gérer la menace croissante des débris orbitaux.

