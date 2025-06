Solutions Edge AI de pointe pour le monde réel : navigation autonome pour drones, surveillance et robotique

IRVINE, Californie, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un leader mondial du calcul et de la connectivité pour les solutions d’IdO intégrant I'intelligence Edge AI, annonce ce jour sa collaboration avec Aerora, un fournisseur de systèmes intégrés de propulsion, de contrôle au sol et de charge utile IA de précision conformes à la loi NDAA. Cette collaboration permet de proposer des solutions basées sur l'Edge AI qui accélèrent considérablement les progrès dans les domaines des drones, de la robotique et des applications de surveillance fournies par la plateforme OEM d’Aerora pour la navigation visuelle alimentée par l’IA.

« La collaboration entre Lantronix et Aerora promet de faire progresser le développement des drones alimentés par l’IA et d’autres applications intelligentes, en équipant les développeurs d’outils de pointe issus des technologies informatiques embarquées reconnues », a déclaré Saleel Awsare, PDG et président de Lantronix. « Cette avancée majeure dans le domaine des solutions de pointe basées sur l’IA présente un potentiel de transformation, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans les secteurs privé et public. »

Grandview Research estime que d’ici 2030, le marché mondial des drones atteindra 163,6 milliards de dollars. La plupart des prévisions tablent sur un TCAC de 15 % jusqu’en 2030, certains segments commerciaux devant connaître une croissance encore plus rapide, notamment grâce à l’expansion des applications des drones dans les domaines de la logistique, de l’agriculture, des infrastructures et de la sécurité publique. Le gouvernement fédéral américain reconnaît également l’importance des systèmes aériens téléguidés, tels que les drones, pour les secteurs commerciaux et gouvernementaux, et a mis en place des mesures de soutien aux fabricants de drones.

La solution d’Aerora est prise en charge par le système sur module (SoM) Open-Q™ de Lantronix, équipé des puces Qualcomm® Technologies, qui offre des capacités de traitement inégalées en matière d’appréciation de la situation basée sur l’IA, d’imagerie computationnelle avancée et de prise de décision en temps réel.

Grâce aux SOM Open-Q de Lantronix, les développeurs peuvent élaborer des solutions basées sur l’IA en toute confiance, tout en sachant qu’elles s’appuient sur des technologies informatiques embarquées reconnues.

Dans le cadre de cette solution intégrée, Aerora a incorporé le module Teledyne FLIR Hadron 640R et le logiciel Prism, offrant ainsi des capacités avancées d’imagerie thermique et RVB. Les équipementiers de drones, de robotique et de solutions de surveillance sont soumis à une pression croissante pour raccourcir leurs délais de développement, tout en maintenant des normes élevées en matière de systèmes d’imagerie et de contrôle. Les nouvelles technologies Edge AI, telles que cette solution, sont susceptibles de contribuer à la diminution ou à l’élimination des frais généraux liés à l’ingénierie et au raccourcissement des délais de mise sur le marché.

La solution complète d’Aerora comprend la pré-intégration de la caméra, du cardan, des moteurs du cardan, du boîtier, de la télémétrie et de l’interface, tout en offrant un flux vidéo 4K simultané avec une vidéo thermique haute résolution. Aerora collabore avec plusieurs fabricants OEM de drones afin d’intégrer sa plateforme combinant une caméra et un cardan. Cette plateforme répond aux exigences technologiques du secteur tout en garantissant la conformité à la loi NDAA.

« Chez Aerora, notre mission principale consiste à fournir une intégration rapide, des solutions de capteurs flexibles et une fabrication à grande échelle entièrement conforme à la loi NDAA. En collaborant étroitement avec des leaders du secteur tels que Lantronix et Qualcomm et en intégrant des technologies d’imagerie avancées telles que Hadron 640R de Teledyne FLIR, nous permettons aux équipementiers de drones de réduire considérablement leurs délais de développement, d’étendre leurs capacités opérationnelles et de répondre en toute confiance aux strictes exigences du marché », a déclaré Ghel Ghedh, directeur technique chez Aerora.



Pour en savoir plus sur cette solution innovante, téléchargez le livre blanc complet ici.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité destinées aux secteurs à forte croissance, notamment l’urbanisme intelligent, l’automobile et les entreprises. Ses produits et services permettent aux entreprises de se démarquer sur les marchés IdO en plein essor via des solutions personnalisables déclinées sur l’ensemble de la pile de l’IdO. Les solutions de pointe développées par Lantronix comprennent une infrastructure de sous-stations intelligentes, des systèmes d’infodivertissement et de surveillance vidéo, mais également une administration hors bande (ou OOB pour Out-of-Band) avancée adaptée au cloud et à l’informatique en périphérie.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Lantronix.

À propos d’Aerora

Aerora™ accélère l’innovation dans le domaine des drones et de la robotique en proposant des systèmes de propulsion, de contrôle au sol et de charge utile IA de précision entièrement intégrés et conformes à la loi NDAA. En gérant l’ensemble de la chaîne logistique et en supervisant tous les processus de fabrication, tant à l’échelle nationale qu’internationale, nous permettons aux fabricants d’évoluer facilement, de rationaliser leurs opérations et d’accélérer la mise sur le marché sans compromettre la qualité ni la conformité. Aerora™ est basée à Santa Clara, en Californie.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’Aerora.

