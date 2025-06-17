面向现实世界的下一代边缘人工智能解决方案： 无人机、监控和机器人的自主导航

尔湾，加利福尼亚州, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.（NASDAQ：LTRX）是计算和连接性物联网解决方案领域的全球领导者，致力于实现边缘人工智能（Edge AI Intelligence），今日宣布与 Aerora 合作，后者是一家符合 NDAA 标准的集成推进、地面控制和精确人工智能有效载荷系统供应商。 这项合作提供了边缘人工智能驱动的解决方案，通过 Aerora 的人工智能视觉导航 OEM 平台，大大加快了无人机、机器人和监控应用的发展。

Lantronix 首席执行官兼总裁 Saleel Awsare 表示：“Lantronix 与 Aerora 的合作有望推动人工智能无人机和其他智能应用的发展，为开发人员提供来自领先嵌入式计算技术的尖端工具。 先进的人工智能驱动解决方案的这一突破带来了变革性影响，为私营部门和政府部门打开了通往新机遇的大门。”

Grandview Research 预计，到 2030 年，全球无人机市场规模将达到 1,636 亿美元。 大多数预测认为，到 2030 年，年均复合增长率将达到 15%，一些商业领域的增长速度预计会更快，特别是随着无人机应用扩展到物流、农业、基础设施和公共安全领域。 美国联邦政府也认识到无人机等无人驾驶航空器系统对商业和政府行业的重要性，并为无人机制造商提供了支持。

Aerora 的解决方案由 Qualcomm® Technologies 芯片组支持的 Lantronix Open-Q™ 系统级模块（SoM）提供支持，可为人工智能驱动的态势感知、高级计算成像和实时决策提供无与伦比的处理能力。

借助 Lantronix 的 Open-Q SOM，开发人员可以放心地构建由人工智能驱动的解决方案，因为他们知道这些解决方案有业界领先的嵌入式计算技术作为后盾。

作为集成解决方案的一部分，Aerora 采用了 Teledyne FLIR Hadron 640R 模块和 Prism 软件，实现了先进的热成像和 RGB 成像功能。 无人机、机器人和监控解决方案的原始设备制造商面临着越来越大的压力，既要缩短开发时间，又要保持成像和控制系统的高标准。 新的边缘人工智能技术（如该解决方案）可帮助减少或消除工程开销，缩短产品上市时间。

Aerora 的全栈式解决方案包括相机、云台、云台电机、外壳、遥测和接口的预集成，同时提供 4K 视频流和高分辨率热视频。 Aerora 正在与多家 OEM 无人机制造商合作，整合其平台上的集成相机 + 云台解决方案，这有助于满足行业的技术要求，同时确保符合 NDAA 规定。

Aerora 首席技术官 Ghel Ghedh 表示：“在 Aerora，我们的核心任务是提供快速集成、灵活的传感器解决方案和完全符合 NDAA 标准的大规模制造。 通过与 Lantronix 和 Qualcomm 等行业领导者密切合作，并集成 Teledyne FLIR 的 Hadron 640R 等先进成像技术，我们帮助无人机原始设备制造商大幅缩短开发时间，扩展运营能力，并自信地满足苛刻的市场要求。”



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关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球领先企业。 Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的可定制解决方案，帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。 Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控，并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站。

关于 Aerora

Aerora™ 通过提供完全集成的、符合 NDAA 标准的推进、地面控制和精确人工智能有效载荷系统，加速了无人机和机器人技术的创新。 我们负责管理整个供应链并监督所有制造流程（包括在岸和离岸流程），使制造商能够毫不费力地扩大规模、简化运营并加快产品上市速度，同时不影响质量或合规性。 Aerora™ 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。

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