 Steri-Tek va quintupler la capacité de stérilisation de son centre au Texas avec un système d’irradiation par rayons X d’IBA

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 18 juin 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions de pointe d'irradiation industrielle par faisceau d'électrons et rayons X, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec Steri-Tek, un fournisseur de services d'irradiation en pleine croissance, pour installer une solution d’irradiation par rayons X, Be Wide, entièrement intégrée.

La solution d'IBA sera installée au centre de services de Steri-Tek ouvert en 2023 près de la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth, au Texas. Cette installation est stratégiquement située pour servir une clientèle en croissance et bénéficier d’efficiences logistiques. L'ajout de la solution Be Wide aux installations existantes permettra d’augmenter par cinq la capacité de stérilisation de Steri-Tek grâce à la possibilité de traiter des palettes entières contenant des produits de densités variées, améliorant ainsi considérablement la productivité et la flexibilité du centre.

Le système IBA améliorera l’offre de services de Steri-Tek aux fabricants de produits médicaux en Amérique du Nord. Il permettra également à l'entreprise de réaliser la transition vers la technologie de rayons X alimentée par l’accélérateur Rhodotron® d'IBA, et de poursuivre sa stratégie de croissance. Le centre devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de 2027. Le prix usuel d'une solution Be Wide varie généralement entre 16 et 19 millions d'euros, selon la configuration et les options. Un premier paiement a été reçu par IBA.

Larry Nichols, Chief Executive Officer de Steri-Tek, a commenté : « L'intégration de la solution à rayons X Be Wide d'IBA dans notre dernier centre de stérilisation est une étape stratégique. Elle va renforcer notre offre de services avec une capacité de stérilisation d’importants volumes tout en renforçant notre présence en Amérique du Nord. »

Thomas Servais, président d'IBA Industrial, a ajouté : « Cette collaboration avec Steri-Tek illustre la demande croissante de solutions de stérilisation évolutives et à haute capacité. Nous sommes fiers de soutenir leur expansion avec notre technologie de pointe et notre offre complète de services qui leur garantiront de rester en avance sur les demandes de l'industrie. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, la radiopharmacie et la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Steri-Tek

Basé à Fremont, CA, et avec une installation à Lewisville, TX, Steri-Tek est un prestataire de services de stérilisation à haut volume utilisant des faisceaux d'électrons et des rayons X, ainsi qu'un centre d'innovation en R&D, servant les industries des dispositifs médicaux, biotechnologiques, pharmaceutiques et autres. Steri-Tek est certifié ISO 11137 et ISO 13485, enregistré auprès de la FDA, licencié par la DEA, ainsi que licencié pour la fabrication de dispositifs médicaux et de médicaments par l'État de Californie et du Texas.

Le centre en Californie dispose de deux accélérateurs linéaires de 10 MeV et 20 KW à la pointe de la technologie, celui au Texas utilise deux accélérateurs linéaires de 10 MeV et 30 KW. Les deux infrastructures offrent un traitement par faisceau simultané permettant une production de volumes importants grâce à une distribution de dose uniforme aux produits sans devoir pivoter les boîtes. Cette configuration DualBeam™ accroît considérablement l'efficacité, élargit les options de production et offre une redondance fiable pour les accélérateurs. Steri-Tek a mis au point un système exclusif pour les matériaux sensibles aux radiations tels que les médicaments, les produits biologiques, les dispositifs combinés, les bioabsorbables, les implants, les polymères de haute performance et autres produits complexes.

