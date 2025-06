SIKA STÄRKT IHRE WELTWEITE PRÄSENZ MIT STRATEGISCHEN INVESTITIONEN IN ALLEN REGIONEN

Sika setzt ihre «Local-for-Local»-Strategie mit der Lancierung von drei neuen Produktionsinvestitionen in China, Brasilien und Marokko fort und bekräftigt damit ihr Engagement, Kunden mit lokaler Produktion, globaler Expertise und nachhaltiger Innovation zu unterstützen.

Durch die Ausweitung ihrer Aktivitäten in diesen Märkten setzt Sika ihre Wachstumsstrategie aktiv um, stärkt ihre weltweite Präsenz und schafft damit die Voraussetzungen für eine weitere, zukünftige Expansion. Diese Standortentwicklungen sind Teil umfassender Bestrebungen, die Marktdurchdringung voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Produktionskapazitäten auf die regionalen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

In der schnell wachsenden Metropolregion Suzhou hat Sika den bestehenden Standort erweitert, um die urbane Entwicklung Chinas zu unterstützen. Das modernisierte Werk, das eine Region mit mehr als 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bedient, ist auf Polyurethan-Technologien mit hoher Viskosität spezialisiert, die für innovative Klebe- und Dichtungslösungen im Automobil-, Bau- und Industriesektor eingesetzt werden. Diese Innovationen tragen dazu bei, Langlebigkeit, Leistung und Designflexibilität bei anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten.

Auch in Lateinamerika hat Sika die Unternehmensaktivitäten ausgeweitet. In Brasilien hat das Unternehmen seinen Standort in der Nähe von Belo Horizonte mit Anlagen zur Produktion von Zusatzmitteln erweitert und damit seine Position in einer der strategisch wichtigsten Industrieregionen des Landes gestärkt. Das Werk befindet sich in Minas Gerais – dem Bundesstaat Brasiliens mit der grössten Betonproduktion und Zentrum des Bergbausektors. Das Werk wird wichtige Kunden aus den Bereichen Fertigbeton, Zement und Bergbau unterstützen.

In der Region EMEA hat Sika in der Nähe von Agadir, Marokko, ein neues Werk für Mörtel und Zusatzmittel eröffnet. Mit seiner strategischen Lage wird es den Süden des Landes und die angrenzenden Märkte bedienen. Die Fabrik ist mit modernsten Produktionstechnologien ausgestattet und wird die steigende Nachfrage nach Baumaterialien in dieser wachstumsstarken Region bedienen. Die Investition unterstreicht Sikas Engagement, die regionale Fertigungskapazität auszubauen, die Produktverfügbarkeit zu verbessern und einen reaktionsschnellen, auf die lokalen Bedürfnisse angepassten Service in Marokko und Mauretanien zu gewährleisten.



«Diese Standortinvestitionen spiegeln das Vertrauen unserer Kunden in uns und unser langfristiges Engagement in unseren Märkten wider», so Thomas Hasler, CEO. «Durch den Ausbau unserer lokalen Produktionskapazitäten verbessern wir nicht nur die Flexibilität, sondern schaffen auch eine resiliente, nachhaltige Grundlage für unser weiteres Wachstum an der Seite unserer langjährigen Kunden und Partner.»

Sikas jüngste Standorterweiterungen sind auf einen langfristigen Wachstumskurs in einigen der dynamischsten Baumärkte der Welt ausgerichtet. Bis 2028 wird eine jährliche Wachstumsrate von über 4.0% für die Baubranche in all diesen drei Ländern erwartet. In China werden Investitionen in Infrastruktur, grüne Energie und Hightech-Produktion die bestehende Bauindustrie verändern. Der brasilianische Bausektor gewinnt wieder an Dynamik: Die Nachfrage nach Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekten nimmt zu und spiegelt das gestiegene Vertrauen und die wirtschaftliche Erholung wider. In Marokko positionieren strategische öffentliche Investitionen und umfangreiche Infrastrukturprogramme das Land als regionales Entwicklungszentrum. Sikas Investitionen stellen sicher, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um diesen Bedarf mit lokal angepassten, flexibeln Lösungen zu decken.



Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

