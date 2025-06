Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån och påkallar förtida inlösen av sina utestående 2023/2026 säkerställda obligationer

Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) meddelar idag att man framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 400 miljoner kronor inom ett ramverk på 500 miljoner kronor och en löptid på 4 år (de ”Nya Obligationerna” eller den ”Nya Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna emitteras till ett pris motsvarande 98,00 procent av nominellt belopp per obligation och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 7,25 procentenheter per år. Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen förväntas inträffa den 26 juni 2025.

”Förtroendet för Stockwik har ökat i takt med att vi under det gångna året organiskt ökat omsättning, resultat och kassaflöde trots en ihållande lågkonjunktur. Vi tar tillfället i akt att refinansiera koncernen till gynnsammare villkor som samtidigt skapar finansiellt utrymme för selektiva förvärv inom våra nyckelområden.” säger Urban Lindskog, VD och koncernchef.

I enlighet med Stockwiks pressmeddelande den 11 juni 2025 kommer Stockwik idag att påkalla förtida inlösen av samtliga Stockwiks befintliga säkerställda obligationer med ISIN: SE0019173147 om ett totalt utestående nominellt belopp om 350 miljoner kronor (de ”Befintliga Obligationerna”) under förutsättning att den Nya Obligationsemissionen genomförs (”Förtida Inlösen”). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls kommer de Befintliga Obligationerna den 15 juli 2025 (”Inlösendagen”) att bli inlösta till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till, och inklusive, Inlösendagen (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 8 juli 2025 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer idag skickas till de per den 17 juni 2025 direktregistrerade innehavarna av Befintliga Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Stockwiks hemsida www.stockwik.se.

Arctic Securities AS agerar sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2025 kl.18:10 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

