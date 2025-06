Atelier Distributeurs Tiers :

un puissant moteur de croissance d’Amundi

Amundi, leader européen de la gestion d'actifs avec 2 250 milliards1,2 d'euros d'actifs sous gestion, organise aujourd'hui un atelier à destination des investisseurs sur sa plateforme de distributeurs tiers. L'atelier sera animé par Fannie Wurtz, Directrice du pôle Distribution & Banques Privées, du métier ETF, et qui supervise également l’activité d’Amundi en Asie, par Vincent Mortier, Directeur des Gestions et par Guillaume Lesage, Directeur des Opérations.

Chez Amundi, le segment Distributeurs tiers couvre l'activité du Groupe auprès des réseaux bancaires3, des banques privées et des gestionnaires de patrimoine, des banques et plateformes digitales, des gestionnaires d'actifs ainsi que des assureurs et des conseillers financiers indépendants (IFAs).

C'est le segment de clientèle d'Amundi qui a connu la croissance la plus rapide au cours des 4 dernières années. Ses actifs sous gestion ont plus que doublé depuis 2020 pour s’élever à 401 milliards d'euros à fin 2024, atteignant ainsi l'objectif 2025 d'Amundi avec un an d'avance.

Sa plateforme modulable représente aujourd'hui 18 % du total des actifs d'Amundi et 57 % des actifs du segment Retail. La forte dynamique de la période 2021-2024 sur ce segment de clientèle – avec une collecte nette de +74 Md€ – s'est poursuivie au premier trimestre 2025 avec +8 Md€ de collecte nette supplémentaire.

Le potentiel de croissance attractif de la plateforme auprès de tous les types de clients, dans tous les pays, est soutenu par des tendances de marché et macroéconomiques favorables, et surtout par l'expertise différenciante d'Amundi.

Le succès continu de la ligne de métier s'appuie sur les principales tendances du secteur :

l'augmentation de la richesse financière mondiale, qui devrait croître de +6 % par an pour atteindre 367 000 milliards de dollars en 2028 ;

l'expansion du marché des retraites privées en Europe et en Asie en lien avec le vieillissement de la population ;

la croissance continue du des acteurs digitaux de la gestion de patrimoine ;

la concentration à l’œuvre avec des distributeurs qui favorisent des relations avec de grands acteurs proposant une large gamme de produits et de services.

Le segment Distributeurs tiers d'Amundi s'appuie sur les principaux atouts d'Amundi : la diversification, la performance des solutions d’investissements, l'approche partenariale, la technologie et la taille.

Elle fournit des solutions sur mesure pour répondre, au mieux, aux besoins de plus de 600 clients, dans 27 pays, grâce à ses capacités diversifiées :

Solutions d'investissement, y compris les produits de gestion active et de trésorerie, les ETF et la gestion indicielle, les produits structurés et les actifs réels ;

Portefeuilles modèles ;

Services, marketing et formation ;

Technologie et outils digitaux

Structuration de solutions.

Fannie Wurtz, Directrice du pôle Distribution & Banques Privées et des métiers ETF, a déclaré :

« Le pôle Distributeurs tiers constitue un puissant moteur de croissance qui s'appuie sur les points forts d'Amundi. L’alliance de notre taille, de notre diversification et de notre présence au niveau mondial, combinée à notre capacité à proposer des solutions sur mesure et un accompagnement local, nous permet de répondre de bout en bout aux besoins d'un large éventail de clients dans ce segment en pleine croissance du marché Retail. Fort de nos excellents résultats des quatre dernières années, Amundi est bien placée pour capitaliser sur les tendances et opportunités du marché à long terme, et perçoit un potentiel de croissance supplémentaire en 2025 et au-delà. »

Cet événement se tiendra dans les bureaux d'Amundi Londres et sera diffusé sur le web via Zoom, un replay sera disponible peu après l'événement sur legroupe.amundi.com, dans la section «Actionnaires», avec le support de la présentation et le transcript de l'événement.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 200 milliards d’euros d’encours4.

Ses six plateformes de gestion internationales5, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des actifs sous gestion au 31/12/2024

2 Au 31 mars 2025

3 Hors réseaux partenaires : Crédit Agricole/LCL, Société Générale, UniCredit, Banco Sabadell, Bawag, et les partenaires de nos JV State Bank of India, Agricultural Bank of China, Bank of China, NongHyup Bank de Corée du Sud et Attijariwafa Bank du Maroc.

4 Données Amundi au 31/03/2025

5 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

