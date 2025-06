Communiqué de presse

VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT IMPORTANT EN OCTG AU QATAR

Meudon (France), 19 juin 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté un contrat important pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage au Qatar. Ce nouveau contrat représente un chiffre d’affaires potentiel de plus de 50 millions de dollars.

L’accord comprend la fourniture de produits OCTG en acier carbone avec connexions premium, qui seront livrés en 2026 pour accompagner l’intensification des activités de forage au Qatar, à la fois onshore et offshore.

Vallourec est historiquement présent au Qatar, où les connexions VAM® sont largement utilisées par l’ensemble des opérateurs. Ce contrat s’inscrit dans la continuité des récentes annonces des entreprises basées au Qatar visant à augmenter la production de pétrole du pays de 19 % et celle de gaz naturel liquéfié (GNL) de 85 % d’ici 2030. Au total, la production de GNL atteindra environ 142 millions de tonnes par an (MTPA). Ces hausses de production nécessiteront donc des forages supplémentaires et le développement de nouvelles infrastructures, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour Vallourec dans les années à venir.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Vallourec est un fournisseur de confiance des compagnies opérant au Qatar, depuis plusieurs décennies. Cette nouvelle commande témoigne de notre compétitivité dans la fourniture de volumes importants de tubes et de connexions premium. Vallourec restera un partenaire stratégique clef pour les projets pétroliers ou gaziers, mais aussi de captation, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) au Qatar dans les années à venir ».

