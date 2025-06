VIRBAC: Paul Martingell nommé directeur général du groupe Virbac au 1er septembre 2025

Virbac annonce la nomination de Paul Martingell en tant que directeur général du groupe Virbac à compter du 1er septembre 2025.

Paul Martingell, 45 ans, est un leader reconnu qui a démontré sa capacité à fédérer des équipes internationales, gérer la complexité et créer de la valeur. Titulaire d'un MBA avec mention en fusion et acquisition et expert-comptable agréé au Royaume-Uni, il possède plus de 25 ans d'expérience internationale approfondie, notamment dans la santé grand public, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques.

Son parcours professionnel est marqué par des rôles aux responsabilités croissantes en Europe, Asie et Amérique latine, d’abord chez Ernst & Young (EY) puis, Reckitt Benckiser et Novartis Consumer Healthcare.

Depuis onze ans, il fait partie du comité exécutif qui a piloté la fusion des activités Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim et de Sanofi. Durant cette période, il a dirigé des régions clés et assumé les fonctions de chief growth officer. Ces trois dernières années, il occupe le poste de senior vice president, region head pour l'Europe et l'Amérique latine, une région qui réalise un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros. Il a ainsi intégré l'équipe de direction qui a mené à bien la scission d'Opella.

Paul est un leader reconnu pour sa capacité à développer des équipes diverses et agiles dans des cultures engagées et axées sur la croissance. Il a prouvé son agilité à construire des visions et diriger des transformations réussies dans des rôles opérationnels mondiaux, régionaux et locaux, avec une approche très analytique et des prises de décision rapide.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le groupe Virbac et que je m'apprête à découvrir l'univers passionnant de la santé animale. Je suis impatient de travailler avec les équipes exceptionnelles de Virbac pour continuer à construire l’avenir sur les solides bases existantes, à innover et à créer un impact positif et durable pour les animaux, leurs propriétaires et les vétérinaires partout dans le monde », annonce Paul Martingell.

Marie-Hélène Dick, présidente du conseil d'administration de Virbac précise : « Par son parcours impressionnant, son énergie, son leadership bienveillant et son approche humaine, son expérience avérée dans le secteur de la santé grand public, sa culture internationale et sa capacité à embrasser de nouveaux défis, le conseil d'administration considère que Paul Martingell saura guider les équipes Virbac et contribuer au développement du Groupe dans la durée en apportant une perspective nouvelle. »

Le conseil d’administration de Virbac, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, a ainsi nommé le 18 juin 2025, Paul Martingell en qualité de directeur général à effet au 1er septembre 2025.

Le conseil d’administration souhaite remercier Habib Ramdani d’avoir assuré la fonction par intérim avec diligence et professionnalisme.

