Cannara Biotech organise une webdiffusion pour les investisseurs le 25 juin 2025

MONTRÉAL, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera une présentation aux investisseurs par webdiffusion le mercredi 25 juin 2025 à 14 h 00 (heure de l’Est). Au cours de la webdiffusion, Nicholas Sosiak, chef de la direction financière, fera une présentation qui couvrira les principaux secteurs d’activité de Cannara. Après la présentation formelle, les investisseurs auront la possibilité de poser des questions pertinentes dans le cadre d’une session interactive de questions-réponses. Pour écouter la webdiffusion ou poser des questions pendant l’événement en direct, veuillez vous inscrire à l’avance en cliquant sur le lien suivant :

Lien vers la webdiffusion: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Mtb2nKLNTOG0yv96OFdYdw

Une version archivée de la webdiffusion et de la présentation sera disponible sur le site web de la Société au https://investors.cannara.ca/.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca



