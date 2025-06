Volatus Aerospace Inc. obtient un financement de 3 millions de dollars d’Investissement Québec et fournit une mise à jour corporative

/ NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS /

TORONTO, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aéronautique inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société »), un chef de file mondial des solutions aériennes, est heureuse d’annoncer la clôture réussie d’un placement privé de 3 millions de dollars (le « financement ») d’Investissement Québec. Dans le cadre du financement, la Société a conclu une débenture convertible garantie modifiée et mise à jour (la « débenture ») portant le capital de l’investissement initial d’Investissement Québec de 7,5 millions de dollars, tel qu’annoncé dans le communiqué de presse de la Société daté du 21 octobre 2024, à un total de 10,5 millions de dollars.

Ce financement permettra à Volatus d’accroître ses activités et d’accélérer le développement de ses solutions aériennes dans des secteurs clés à l’approche de la saison 2025, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d’énergie, la sécurité publique et les infrastructures. Volatus gagnera également une flexibilité financière supplémentaire, alors qu’elle cherche à faire croître ses activités de services à l’échelle mondiale. Les turbulences géopolitiques mondiales ont mis l’accent sur la sécurisation des actifs locaux, et les plateformes et la technologie de Volatus peuvent jouer un rôle clé dans cette stratégie à grande échelle et à moindre coût. « Nous sommes honorés d’avoir un soutien d’Investissement Québec, ce qui est un grand vote de confiance alors que nous continuons à croître dans nos marchés cibles », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus. « Ce financement permettra à la Société d’atteindre son objectif de rentabilité à court terme et de renforcer sa base à partir de laquelle poursuivre des projets mondiaux. » La débenture est une débenture de premier rang garantie et convertible au choix du porteur en actions ordinaires avec droit de vote de Volatus (les « actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,202 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »). La débenture portera intérêt à un taux de 12,5 % par année jusqu’à sa date d’échéance le 21 octobre 2029 (la « date d’échéance »). La partie des intérêts jusqu’au 21 octobre 2027 sera initialement constituée d’intérêts hors trésorerie, capitalisée semestriellement et convertible, au choix du porteur au prix du marché des actions ordinaires de l’époque, tel que permis par la réglementation sur les valeurs mobilières et les règles de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), tandis que la partie des intérêts pour le reste de la durée sera payable, semestriellement, en espèces jusqu’à la date d’échéance, à moins que la débenture ne soit autrement convertie au prix de conversion, en tout temps et au choix du porteur avant la date d’échéance.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour financer les stocks, les dépenses en immobilisations, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Certaines dettes de financement liées aux aéronefs existantes demeureront garanties en priorité par rapport au financement.

Mises à jour corporatives

Volatus a également le plaisir d’annoncer que, faisant suite à son communiqué de presse daté du 22 mai 2025, la Société a complété la transaction d’actions contre dette précédemment annoncée (la « Transaction actions contre dette ») et a émis un total de 3 720 000 unités de la Société (les « Unités de règlement »), réglant le principal ainsi que les intérêts courus et impayés pour un montant total de 446 400,00 $, dus aux détenteurs de débentures non garanties et non convertibles de la Société.

Chaque Unité de règlement est composée d’une action ordinaire (une « Action de règlement ») et d’un bon de souscription d’actions ordinaires avec droit de vote de la Société (un « Bon de règlement »). Chaque Bon de règlement permet de souscrire une action ordinaire supplémentaire au prix d’exercice de 0,20 $ par action pour une période de 36 mois à compter de la date d’émission.

Les Débentures et les Bons de règlement ne seront pas inscrits sur une bourse publique. Le financement et la Transaction actions contre dette demeurent assujettis à l’approbation finale de la TSXV. Les Débentures, les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des Débentures et les titres pouvant être émis dans le cadre de la Transaction actions contre dette sont assujettis à une période de détention réglementaire de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission des Débentures et des Unités de règlement, selon le cas, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et aux politiques de la TSXV. De plus, les Actions de règlement, de même que les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des Débentures ou de l’exercice des Bons de règlement, ne seront pas inscrites sur une bourse publique américaine et n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.

Enfin, dans le cadre de son engagement à aligner les incitatifs des employés avec la valeur actionnariale à long terme, la Société a émis un total de 2 900 000 unités d’actions à restrictions (« UAR ») à ses employés dans le cadre de son régime incitatif en actions approuvé. Le chef de la direction, Glen Lynch, a volontairement choisi de ne pas participer à cette attribution d’UAR, permettant ainsi à ces avantages de bénéficier à l’ensemble de l’organisation. Il continue de démontrer sa confiance dans le succès à long terme de la Société en tant qu’actionnaire important.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un chef de file des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une base solide de plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d’aéronefs pilotés et télépilotés. Nous desservons des industries telles que le pétrole et le gaz, les services publics, les soins de santé et la sécurité publique. Notre mission est d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions concrètes de pointe.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « pourrait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des renseignements sur le financement et la débenture, y compris des renseignements sur l’utilisation du produit du financement et l’approbation finale du financement par la TSXV. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles et sur les plans d’exploitation, les stratégies ou les convictions de la direction à la date du présent communiqué de presse, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur. Le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l’information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l’information dont dispose actuellement la Société, y compris l’information obtenue auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s’y limiter, l’approbation finale du financement par la TSXV et comprennent, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé le www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l’information prospective.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Abhinav Singhvi, directeur financier

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1-833-865-2887