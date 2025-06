Communiqué de presse

Atos et la Société Financière IGM finalisent avec succès le passage au cloud public

Paris, France - 19 juin 2025 - Atos, leader mondial de la transformation numérique, annonce aujourd'hui avoir achevé la migration du centre de données de la Société Financière IGM Inc., société canadienne de premier plan spécialisée dans la gestion d’actifs et de patrimoine, vers une solution moderne, agile et sécurisée, développée sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Le nouveau modèle cloud-native contribuera à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et commerciale d’IGM grâce à un contrôle, une rapidité et une évolutivité renforcés. L'expertise d'Atos dans la mise en œuvre d'une architecture agile et adaptable permet à IGM de réduire les risques et de bénéficier d’une meilleure visibilité pour le reporting et la remédiation.

La migration d'un centre de données traditionnel vers le cloud donne à IGM la possibilité de faire évoluer ses ressources de manière transparente afin de pouvoir introduire et tester de nouvelles applications et de nouveaux services sans avoir à investir d'emblée sur son infrastructure. IGM peut rapidement déployer de nouvelles solutions et maintenir une pile technologique à jour avec davantage de flexibilité et d'efficacité.

L'adoption d'une solution basée sur le cloud facilite également l'intégration transparente de technologies avancées telles que l'IA, l'apprentissage automatique, l'IoT et d'autres outils innovants, ce qui place IGM en capacité de rester en tête dans un paysage technologique évoluant rapidement.

La migration vers le nouveau modèle cloud-native s'est déroulée avec succès et dans les délais, garantissant la continuité de l'activité.

« La réussite de la migration du centre de données vers le cloud public témoigne de la capacité éprouvée d'Atos à exécuter avec précision des projets de migration très complexes et critiques », a déclaré Ed Nemes, Responsable du Canada pour le Groupe Atos.

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec notre partenaire Atos, dont l'expertise complète a permis de moderniser encore davantage notre infrastructure technologique », a déclaré Sam Burns, Directeur des systèmes d'information de la Société Financière IGM. « Cette réalisation marque une étape importante dans notre parcours de transformation numérique afin de mieux répondre aux besoins en services financiers des Canadiens, tout en améliorant l'expérience des employés et des conseillers. »

Atos a, de longue date, développé des partenariats stratégiques avec les principaux leaders du marché du cloud public, notamment Microsoft Azure et Google Cloud, et s’est forgé une expertise qui lui permet de proposer à ses clients des approches numériques personnalisées. L'année dernière, Atos a annoncé un partenariat de cinq ans avec Microsoft pour favoriser la transformation numérique des entreprises. Les clients de tous les secteurs d’activité peuvent accéder aux technologies avancées et aux programmes conjoints d’Atos et de Microsoft, développés pour faciliter leur migration vers le cloud et leur utilisation d'Azure OpenAI Service.

Avec plus de 19 500 experts cloud dans le monde et quatre centres de cloud globaux, Atos est un prestataire de confiance, expert de chacune des étapes du continuum du cloud afin que les clients puissent en retirer tous les bénéfices en termes d’agilité, d'optimisation continue, de capacité d'innovation et d’activateur de croissance.

Pour plus d’informations, consultez le site Cloud and Infrastructure - Atos.

***

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse :

Amérique du Nord : Maggie Wainscott | maggie.wainscott@atos.net

Global : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net

Pièce jointe