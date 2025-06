EnsembleIQ récompensé au concours des Prix du magazine canadien : B2B pour son expertise en matière de contenu et de conception

Canadian Grocer, Convenience Store News Canada + OCTANE, Pharmacy Practice + Business, Profession Santé et The Medical Post ont remporté neuf prix

Pharmacy Practice + Business a remporté le prix de la meilleure marque pour sa large gamme de services, de ressources et d’activités de renforcement de la communauté

TORONTO, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale source d’informations pertinentes et de contacts utiles en Amérique du Nord dans le domaine de la vente au détail, des soins de santé et de l’hôtellerie, annonce aujourd’hui que ses marques –

Canadian Grocer , Convenience Store News Canada + OCTANE , Pharmacy Practice + Business , Profession Santé et The Medical Post – ont remporté cinq médailles d’or, quatre médailles d’argent et sept mentions honorables lors du concours annuel des Prix du magazine canadien : B2B.

Canadian Grocer est la marque de médias la plus influente auprès des principaux décideurs de l’industrie de l’alimentation canadienne. Elle s’est démarquée en recevant les prix suivants :

Convenience Store News Canada + OCTANE est la principale source nationale multiplateforme pour les détaillants de proximité, les stations-service, les exploitants de lave-auto, les fournisseurs et les prestataires de services. Elle s’est distinguée dans trois catégories :

« Nous sommes extrêmement fiers des équipes de Canadian Grocer et Convenience Store News Canada + OCTANE qui ont remporté ces prestigieux prix et distinctions », a déclaré Sandra Parente, vice-présidente principale du département Épiceries et commerces de proximité chez EnsembleIQ. « Ils sont la preuve de l’engagement de l’équipe à proposer des informations fiables, un contenu attrayant et une conception innovante qui servent et inspirent les secteurs de l’alimentation, des commerces de proximité, des stations-service et des lave-autos au Canada. »

Pharmacy Practice + Business est le magazine spécialisé incontournable pour les pharmaciens et les propriétaires de pharmacies canadiens. Elle a remporté le prix suivant :

Or : Meilleure marque



Profession Santé est une source spécialisée d’informations destinées aux médecins, pharmaciens et autres professionnels du secteur de la santé au Québec. Le magazine s’est illustré dans les catégories suivantes :

The Medical Post est le porte-parole indépendant des médecins canadiens. Le magazine s’est distingué dans cinq catégories :

Donna Kerry, vice-présidente principale du département des Soins de santé au Canada chez EnsembleIQ, a ajouté : « Nous sommes honorés de remporter ces prix prestigieux décernés dans le cadre des Prix du magazine canadien : B2B. Ils reflètent notre engagement à informer, à sensibiliser et à inspirer les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les cadres du secteur de la santé au Canada grâce aux dernières nouvelles et tendances. »

