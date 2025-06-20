OMS Energy Technologies Inc. 发布首次公开募股后运营最新进展，重点呈现客户增长、扩展举措、研发及安全成果

新加坡, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMS Energy Technologies Inc. （简称 “OMS”或“公司”）（纳斯达克股票代码：OMSE）是一家专注于为油气行业生产地面井口系统 (“SWS”) 和石油管材产品 (“OCTG”) 的增长型企业。今日，公司发布了最新业务进展，概述了近期取得的多项成果。目前，公司正在为 2025 年 5 月成功在纳斯达克上市后的首次财报电话会议做准备。

业务重点

在安哥拉新获订单，在泰国续签合同；东南亚正日益成为客户拓展的强大驱动力

拓展业务版图，汇聚卓越人才

研发成果与合作稳步推进，持续完善公司产品组合

不断提升职业健康、安全与环境管理水平

发展举措促进收入多元化并增强财务稳定性



OMS Energy Technologies Inc. 首席执行官 How Meng Hock 先生表示：“我们非常高兴作为一家上市公司依托稳健的运营基础开启全新征程。该基础有赖于我们日益稳固的客户关系与合作伙伴网络、不断提升的品牌影响力，以及先进一流的研发和制造能力。 我们还拥有稳健的资产负债表，并始终恪守审慎的财务管理原则，为公司在合适的发展机遇出现时迅速而灵活地执行战略部署提供了有力支撑。 我们专注于提供卓越服务，致力于打造一流产品，因此，我们有信心为不断增长的全球客户群体提供创新解决方案，进而为所有利益相关方创造价值。”

客户增长与多元化

OMS 致力于为石油与天然气行业提供种类丰富、精密设计的产品及可定制化解决方案。公司与亚太、中东和北非及西非地区的全球及本地石油公司、钻井承包商、油气勘探与生产企业及油田服务商签订了长期合同，并建立了长期合作关系，为业务增长提供有力支撑。 公司近期进军安哥拉市场，通过其中东地区代表成功获得授标函，将为安哥拉陆上宽扎盆地 KON-06 区块的 Grupo Simples Oil 供应地面井口系统，进一步拓展公司在西非地区的品牌影响力。

在印尼市场，公司凭借积极营销活动吸引了新客户，比如南苏门答腊的 PT Seleraya Belida 和东加里曼丹的 Pertamina Hulu Sanga Sanga，同时推动了地面井口系统和采油树产品销售的稳定增长。

OMS 现有客户群体展现出持久的高度忠诚与信任。 今年六月，泰国市场的长期客户 PTTEP 签署了一份为期三年的新协议。该协议自 2025 年 7 月 1 日起生效，将进一步稳固公司的收入基础。 公司还于 2024 年初与 Saudi Aramco 签署了一份为期 10 年的供应协议，预计每年将创造 1.2 亿至 2 亿美元的收入。 此外，公司与 Halliburton 签署了年度价格协议，持续推动其位于马来西亚和新加坡工厂的订单量强劲增长。

地域和人才储备拓展

OMS 在石油资源丰富的亚太地区及中东和北非地区拥有广泛的地域布局，且在新加坡、马来西亚、文莱、沙特阿拉伯、泰国和印度尼西亚六国战略性布局了 11 家制造工厂。 通过聘用当地员工、在相关司法管辖区内生产产品和提供服务，并优先采购高价值的本地材料，公司成功取得了参与政府招标与合同的资格，显著提升了竞争优势。 聘用当地员工不仅帮助公司满足沙特阿拉伯 IKTVA 和印度尼西亚 TKDN 等本地化项目的要求，同时也不断丰富了其人才储备。 公司正积极开拓新的运营司法管辖区，以扩大市场份额，并通过不断增加的出口国家扩大其全球业务布局。

产品开发与制造进步

OMS 投资 110 万美元用于增材制造 (AM) 研究，推动了公司高压高温 (HPHT) 闸阀金属密封件的研发取得进展。这项技术突破有望促进创新发展，提高供应链效率，并实现关键部件材料的优化选择。 截至目前，OMS 已完成概念验证第一阶段，涵盖材料选择、增材制造工艺方法以及零件的应力分析，确保该工艺在尺寸、形态和功能方面的适用性。 公司持续加大研发投入，并与 Singapore Institute of Manufacturing and Technology (SIMTech) 等顶尖机构建立合作关系，以保持在行业创新领域的前沿地位。

与此同时，公司正稳步履行与 Saudi Aramco 及 Halliburton（马来西亚和新加坡）签订的长期协议所涵盖的订单，充分利用精密制造技术优势及战略布局的生产基地，生产任务关键型产品和定制化解决方案，并实现更短的交付周期。 凭借稳定且均衡的产能利用率，OMS 能够从容满足新老客户不断增长的需求。

提升职业健康、安全与环境管理水平

安全与环保对石油与天然气行业至关重要，也是 OMS 运营的关键基石。 公司旗下所有制造基地均通过了 ISO 9001 和 API Q1 质量管理体系认证，同时还获得了 ISO 45001 职业健康与安全管理体系认证以及 ISO 14001 环境管理体系认证。 公司近期顺利完成了继续符合 ISO 45001 及 ISO 14001 认证所需的年度监督审核，取得了其持续推进环境、社会与治理 (ESG) 项目的重要里程碑。

战略发展举措

可持续长期增长始终是 OMS 的首要任务。 公司与新加坡 Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 及 SIMTech 开展研发合作，彰显其对环境可持续发展的坚定承诺，合作内容涵盖生命周期分析、能效监测，以及数字化转型与创新等领域。 OMS 也通过收购、合资及战略联盟积极探索业务增长和收入多元化的机会。 通过内生发展与外部拓展，OMS 正在构建更具韧性且均衡的业务组合，进一步巩固公司的业务根基。



关于 OMS Energy Technologies Inc.

OMS Energy Technologies Inc.（纳斯达克股票代码：OMSE）是一家专注于为油气行业生产地面井口系统和石油管材产品的增长型企业。 OMS 为陆上及海上油气勘探与生产运营商提供服务，是亚太地区及中东和北非地区六个关键司法管辖区内值得信赖的单一来源供应商。 公司在关键市场战略性布局了 11 个制造工厂，确保能够快速响应客户需求，提供定制化技术解决方案，并顺利应对不断变化的生产和物流需求。 除了其核心的地面井口系统和石油管材产品外，OMS 还提供高品质的螺纹加工服务，以实现客户运营效率的最大化。

如需了解更多信息，请访问 ir.omsos.com 。

前瞻性陈述

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