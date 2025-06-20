OMS Energy Technologies Inc. 公佈 IPO 後營運最新情況，重點介紹客戶增長、擴張計劃及研發與安全成果

新加坡, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 增長為本的油氣業地面井口系統（「SWS」）和油井管材（「OCTG」）製造商 OMS Energy Technologies Inc.（「OMS」或「公司」）(Nasdaq: OMSE) 今日發佈業務進展，概述其近來的成就。公司正準備在 2025 年 5 月成功登陸納斯達克後舉行首次財報電話會議。

營運摘要

贏得安哥拉新訂單，並續簽泰國合約；東南亞崛起成為開發客戶的動力

擴展業務版圖並壯大人才庫

研發成果及合作夥伴關係穩步完善產品陣容

持續強化職業健康、安全與環境管理

開發計劃推動收益多元化並提升財務穩健性



OMS Energy Technologies Inc. 行政總裁 How Meng Hock 先生評論道：「我們很高興以穩健的營運基礎展開上市公司之旅，客戶關係與合作夥伴項目蓬勃發展、品牌影響力不斷擴張、尖端研發與製造能力領先在前。 此外，我們亦擁有強勁的資產負債表，對謹慎財務管理秉持堅定承諾，因而能在機遇來臨時迅速靈活地執行發展策略。我們專注獻上優秀服務，矢志打造優質產品，因此確信能為不斷增長的全球客戶提供創新解決方案，為所有持份者創造價值。」

客戶增長與多元化

OMS 為油氣業提供廣泛的高工程化產品及可自訂解決方案，業務建基於與亞太中東北非 (MENA) 及西非地區的國際及本土石油公司、鑽井承包商、探勘生產商及油田服務供應商的長期合約與深厚關係。 公司近來進軍安哥拉市場，並透過其中東代表獲得向安哥拉 KON-06 陸上寬扎盆地區塊的 Grupo Simples Oil 供應地面井口系統的中標函，從而擴大其在西非的品牌影響力。

在印尼市場，公司的市場推廣活動成功吸引 PT Seleraya Belida（南蘇門答臘）和 Pertamina Hulu Sanga Sanga（東加里曼丹）等新客戶，同時帶動地面井口及聖誕樹產品的銷售穩定增長。

OMS 現有的客戶持續展現堅定忠實支持。 6 月，泰國市場的一位長期客戶 PTTEP 簽訂自 2025 年 7 月 1 日生效的三年新合約，進一步強化公司的收入根基。 公司亦於 2024 年初與沙特阿拉伯 Aramco 簽訂十年供應協議，預計每年可產生約 1.2 億至 2 億美元的收入。 此外，公司與 Halliburton 的年度價格協議持續為其馬來西亞和新加坡的工廠帶來大量訂單。

地域擴張與人才庫拓展

OMS 在石油豐富的亞太和 MENA 地區擁有廣泛的經營據點，11 間生產基地策略性地分佈於六個國家（新加坡、馬來西亞、汶萊、沙特阿拉伯、泰國及印尼）。 透過聘用當地居民、在這些司法管轄區生產產品和服務，並就地採購高值材料，公司確立了參與政府招標和合約的資格，強化競爭優勢。 聘用當地人還有助公司滿足沙特阿拉伯 IKTVA 和印尼 TKDN 等本地化計劃的要求，同時豐富人才資源。 公司正在探索新的營運司法管轄區以提高市場佔有率，並透過日益增加的出口國家延伸全球影響力。

產品開發與製造技術提升

OMS 投入 110 萬美元於增材製造 (AM) 研究，推動其高壓高溫 (HPHT) 閘閥金屬密封件的開發進展。此項技術突破有望帶動創新、提高供應鏈效率，並為關鍵部件帶來更好的材料選擇。 至今，OMS 已完成概念驗證第一階段工作，包括材料選擇、增材製造工藝，以及運用此方法生產部件的適配性、形態及功能的應力分析。 公司持續投資研發，與 Singapore Institute of Manufacturing and Technology (SIMTech) 等頂尖機構建立合作夥伴關係，以在行內維持創新領先地位。

與此同時，公司正穩定交付根據其與沙特阿拉伯 Aramco 以及馬來西亞和新加坡 Halliburton 所簽長期協議下的訂單，利用其精密製造專業知識和策略性分佈的設施，以較短交期生產關鍵任務產品和自訂解決方案。 產能使用率健康平衡，使 OMS 能夠無縫滿足新舊客戶日益增長的需求。

職業健康、安全與環境管理強化

安全與環保對油氣行業極為重要，更是 OMS 營運的關鍵基石。 公司的所有製造基地均得到 ISO 9001 和 API Q1 質素管理系統認證，以及 ISO 45001-職業健康與安全管理系統和 ISO 14001-環境管理系統認證。 公司近期完成了維持 ISO 45001 和 ISO 14001 認證所需的年度監督審核，這是持續推進 ESG 計劃的關鍵進展。



策略發展計劃

可持續發展的長期增長始終是 OMS 的首要目標。 公司與 Singapore’s Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 及 SIMTech 的研發合作體現其對推動環境可持續發展的承諾，當中涵蓋生命週期分析、能源效率監察及數碼轉型與創新。 OMS 亦正積極透過收購、合資企業及策略聯盟開拓增長及收入多元化機會。 透過內外拓展雙軌並進，OMS 正在打造更具抗逆力的均衡業務組合，強化核心競爭力。

關於 OMS Energy Technologies Inc.

OMS Energy Technologies Inc. (NASDAQ: OMSE) 是一間增長為本的油氣業地面井口系統 (SWS) 和油井管材 (OCTG) 製造商。 同時服務陸上與離岸探勘生產營運商的 OMS，是亞太中東北非 (MENA) 地區六個重要司法管轄區內值得信賴的一站式供應商。 公司的 11 座策略性分佈工廠設於重點市場，可保證快速回應、自訂技術方案以及無縫配合持續變動的生產與物流需求。 除了核心 SWS 和 OCTG 產品外，OMS 還提供優越的螺紋加工服務，協助客戶達到最高的運作效率。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 ir.omsos.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿內容包括依聯邦證券法律界定的前瞻性陳述。 此等聲明通常涉及未來事件或我們未來的財務及營運表現，包括有關首次公開招股預期規模、時間和結果的陳述。 儘管並非所有前瞻性陳述都包括「期望」、「預計」、「估計」、「相信」、「預期」、「打算」、「預算」、「計劃」、「尋求」、「設想」、「預測」、「目標」、「預估」、「可能」、「應該」、「將會」、「可以」、「將能」以及類似的表達和其否定形式，惟用於本新聞稿時，這些詞彙旨在用於識別前瞻性陳述。

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