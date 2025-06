Investeringsforeningen ValueInvest Danmark - Ophævelse af suspension

I forlængelse af meddelelse fra Investeringsforeningen ValueInvest Danmark den 16. juni 2025 kan det hermed meddeles, at suspensionen af nedenstående andelsklasser ophæves, og at funktionen som depotselskab, market maker og bevisudsteder nu varetages af Jyske Bank A/S.

Andelsklasse ISIN-kode OMX Short name ValueInvest Global A DK0010246396 VAIGLOA ValueInvest Global Akkumulerende A DK0060032498 VAIGAKA





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør