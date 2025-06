Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc lance son premier programme de forage sur le projet Timarighine

MONTRÉAL, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Corporation de minéraux stratégiques du Maroc » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le début de son premier programme de forage sur la propriété Timarighine, située dans la région orientale de l'Anti-Atlas au Maroc. Cette annonce fait suite à une phase d'exploration initiale couronnée de succès qui a confirmé la présence d'une minéralisation cuprifère à haute teneur et d'un cadre structural robuste présentant un potentiel d'expansion.

Faits saillants de la phase 1

La phase initiale des travaux à Timarighine s'est concentrée sur l'approfondissement des tranchées, l'ouverture de nouveaux affleurements, des levés géophysiques et un échantillonnage systématique par rainures et échantillons ponctuels. Ce programme d'exploration a permis de découvrir une minéralisation sulfurée à haute teneur à faible profondeur (8 à 10 mètres), précédemment masquée par l'altération en surface. Les échantillons en rainures et les échantillons ponctuels ont révélé des teneurs exceptionnelles en cuivre pouvant atteindre 16,16 % Cu*, avec des occurrences de cuivre natif (figure 1) et, occasionnellement, des teneurs en argent pouvant atteindre 20 g/t Ag. La minéralisation est également encaissée dans un système de dykes fortement développés, indiquant la présence d'une large enveloppe minéralisée. De plus, des concentrations d'arsénopyrite atteignant 5 079 ppm ont été identifiées, un minéral couramment associé aux systèmes aurifères. Ces résultats confirment la présence d'un système polymétallique proche de la surface et renforcent la stratégie de ciblage de forage de la société pour le prochain programme de forage.

*Les échantillons ponctuels et en rainures sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur la propriété.





Figure 1 : Minéralisation sulfurée à haute teneur découverte lors de la phase 1 de l'exploration sur la propriété Timarighine, titrant jusqu'à 16,16 % de cuivre (Cu). Les échantillons ont également confirmé la présence de cuivre natif.

Programme de forage prévu

La première campagne de forage à Timarighine consistera en environ 1 300 mètres de forage au diamant (DDH) et 400 mètres de forage à circulation inverse (RC), conçus pour évaluer systématiquement les deux structures minéralisées les plus importantes du projet ainsi que les zones de stockwork environnantes. Les trous de forage au diamant cibleront principalement les extensions en profondeur et le long de l'axe des veines de sulfures à haute teneur identifiées lors de la phase 1 de creusement de tranchées et d'échantillonnage. Ces trous sont conçus pour valider l'extension des zones minéralisées en profondeur. En parallèle, huit trous RC peu profonds (50 mètres chacun) seront forés afin de tester l'enveloppe minéralisée plus large entre les structures connues et vers l'est, où des indicateurs géophysiques et géologiques suggèrent le potentiel d'un système cuprifère disséminé ou de type stockwork. Cette approche à deux volets vise à valider le modèle géologique de la société tout en optimisant l'efficacité et la rentabilité de l'exploration (figure 2). Le programme est entièrement autorisé, entièrement financé et a débuté le 18 juin 2025.





Figure 2 : Forage au diamant (DDH) prévu ciblant les deux principales structures minéralisées identifiées à ce jour, où une minéralisation sulfurée à haute teneur a été observée. Le programme comprend également un forage à circulation inverse (RC) destiné à tester le système de stockwork plus large et à évaluer l'étendue potentielle de la minéralisation au-delà des structures filoniennes primaires.

À propos de la propriété Timarighine

Le prospect cuprifère de Timarighine est situé dans la commune rurale de Tazzarine, au sein du caïdat de Tazarine, cercle d’Agdez, province de Zagora, dans la région de Drâa-Tafilalet au Maroc. Il se trouve à environ 13 km au nord-ouest du village de Tazarine, sur les pentes sud du Jbel Saghro, dans l’Anti-Atlas oriental — une région réputée pour sa minéralisation en cuivre, incluant le gisement voisin d’Oumjrane.

Le site est accessible via la route nationale R108 (entre Nkob et Tazarine), puis par une piste menant directement à la zone de Timarighine. Couvrant environ 64 km², la propriété est constituée de quatre permis d’exploration contigus (3 842 563, 3 842 734, 3 842 735 et 3 842 736).

La propriété est située dans une dépression orientée est-ouest à l’avant sud du massif précambrien du Saghro. La minéralisation cuprifère se manifeste le long de deux structures filoniennes parallèles, localement appelées « zones à chapeau de fer », caractérisées par des zones d’altération avec hématite et goethite. Ces structures sont contrôlées par un système de cisaillement orienté NNE-SSW et présentent localement des zones de stockwork constituées de veinules bréchifiées de carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite.

Les deux principales veines minéralisées s’étendent sur environ 650 mètres et 300 mètres de long, avec des largeurs variant jusqu’à 5 mètres. La teneur élevée en cuivre observée dans ces zones laisse entrevoir un potentiel significatif de minéralisation sulfurée primaire en profondeur, confirmant le fort potentiel de Timarighine comme cible d’exploration cuprifère de haute valeur.

À propos de Corporation de Minéraux stratégiques de Maroc

Corporation de minéraux stratégiques du Maroc est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Méthode d’analyse des échantillons

Les échantillons ont été préparés par le laboratoire African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, Maroc. Tous les échantillons ont été analysés pour l’argent, le cuivre, le cuivre oxydé (CuOX), le fer, le plomb et le zinc à l’aide d’une digestion à l’eau régale suivie d’une spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons contenant plus de 5 % de cuivre ont été réanalysés par titrage.

L’or a été analysé par pyroanalyse. Les protocoles de contrôle de qualité comprenaient l’insertion de standards et de blancs à tous les 30 échantillons, en plus de ceux insérés par Afrilab, qui incluait également des duplicatas de pulpe afin d’assurer la fiabilité des analyses.

Pour plus d’informations

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement corporatif

Courriel : pogoulet@moroccosm.com

1-450-821-5270

Guy Goulet

Président et chef de la direction

Courriel : ggoulet@moroccosm.com

1-514-294-7000

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs à l’utilisation prévue du produit net du placement, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

