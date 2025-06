OSE Immunotherapeutics réaffirme son engagement à tenir une Assemblée Générale dans la transparence, la sérénité des débats, et le respect des règles de marché

OSE Immunotherapeutics réaffirme son engagement à tenir une

NANTES, France, 20 juin 2025, 19 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), publie un document « Questions-Réponses » à destination de l’ensemble de ses actionnaires et informe le marché des procédures en cours, conformément à son engagement à tenir l’Assemblée Générale annuelle dans la transparence, la sérénité des débats et le respect des règles de marché.

Fidèle à sa démarche d’information continue et de transparence à destination des actionnaires, la Société met en ligne un document « Questions-Réponses », accessible à l’adresse suivante : https://www.ose-immuno.com/wp-content/uploads/2025/06/FR_QA_20Juin_2026.pdf destiné à répondre aux principales questions des actionnaires relatives aux événements récents.

Nicolas Poirier, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics, déclare : « Nous avons une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui attendent d’OSE du sérieux et des résultats, et au premier chef les patients. Nous ne pouvons laisser les fausses informations communiquées au marché sans réponse. À titre d’exemple, il n’est pas question de recourir à des instruments de venture debt. En réponse à ces rumeurs infondées, nous avons souhaité mettre en ligne ce document Questions-Réponses. Un échange avec l’ensemble des actionnaires sera organisé prochainement dans la même dynamique. »

À la suite de la déclaration de concert et du dépôt de plusieurs résolutions visant à modifier en profondeur la composition du Conseil d’Administration par un groupe d’actionnaires 1 , la Société a sollicité et obtenu, sur ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 10 juin 2025, l’ajournement de l’Assemblée Générale initialement prévue le 25 juin 2025. 2

Le « groupe d’actionnaires » a signifié ce jour à la Société contester cette décision, par le biais d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juin 2025, dont l’audience est prévue le mardi 24 juin 2025.

La Société rappelle que l’ajournement de l’Assemblée Générale à une date ultérieure vise à répondre aux préoccupations exprimées par certains actionnaires, dans ce contexte tendu, et à garantir que la consultation des actionnaires puisse se tenir dans un cadre démocratique serein, assurant leur information complète et équitable. Cette Assemblée Générale ne peut être le théâtre de tentatives de déstabilisation et de diffusion d’informations erronées sur la Société.

À cet égard, OSE Immunotherapeutics a saisi aujourd’hui le Tribunal de Commerce de Nantes, dans le cadre d’une procédure accélérée dite « à jour fixe », d’une action à l’encontre de ce même groupe d’actionnaires. Cette action porte sur la régularité de la déclaration de concert, dans l’objectif de garantir le respect des principes de transparence régissant la démocratie actionnariale en amont de la prochaine Assemblée Générale de la Société. Sous réserve de l’évolution des procédures judiciaires, la Société envisage à ce stade de tenir l’Assemblée Générale le 30 septembre 2025.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration réaffirme son engagement en faveur d’un dialogue transparent, responsable et constructif entre l’ensemble des parties prenantes. Cet engagement se traduit par les procédures et actions engagées par la Société, mais également par la mobilisation conjointe de la Direction et du Conseil d’administration pour instaurer un dialogue avec le « groupe d’actionnaires ». Un cadre formel et constructif d’échanges a ainsi été proposé afin de progresser, ensemble, dans l’intérêt de la Société et de l’ensemble de ses actionnaires.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

