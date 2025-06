Lleida.net gana en República Dominica una licitación para su verificador de documentos firmados electrónicamente

Madrid, España, y Santo Domingo, República Dominicana, 23 de junio de 2025 — La tecnológica española Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLN) (OTCQX: LLEIF) ha ganado una licitación del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) para implementar su Certificado Universal de Verificación de Firma (USVC).



Esta adjudicación supone el primer contrato de USVC de Lleida.net en Latinoamérica, lo que abre segmentos de mercado regulados como los servicios gubernamentales o sectores como registros y notarios, en los mercados del Caribe y de América Latina.



USVC es un sistema de verificación basado en API que verifica las firmas electrónicas y los certificados asociados a los documentos firmados digitalmente, confirmando su origen, autenticidad e integridad.



La herramienta proporciona resultados de verificación inmediatos, automatizados y legalmente admisibles, compatibles con la normativa eIDAS, lo que agiliza los flujos de trabajo de los documentos, limita los riesgos y garantiza el cumplimiento legal.



"Nuestro USVC, en pocos años, se ha convertido en uno de nuestros productos más importantes, lo que demuestra que la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo una de nuestras mayores decisiones estratégicas", explicó Sisco Sapena, CEO de la compañía.



La empresa cuenta con oficinas en Perú, Brasil, República Dominicana y Colombia, y lleva más de una década presente en Latinoamérica.



Lleida.net registró el mejor trimestre de su historia entre enero y marzo de 2025, con una facturación de 5,29 millones de euros, lo que supone un aumento del 12 % con respecto al mismo periodo del año anterior.



Su EBITDA trimestral alcanzó los 1,22 millones de euros, lo que supone un aumento del 84 % y marca también la mejor cifra de su serie histórica.



Estos resultados reflejan las políticas de control de gastos de Lleida.net, la reorganización interna y la expansión comercial en Europa y Latinoamérica a lo largo de 2024.



El beneficio operativo del periodo alcanzó los 716.000 euros, lo que supone un aumento del 387 % en comparación con el primer trimestre de 2024.Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales proveedores europeos de servicios de certificación registrada, notificación y firma electrónica.



La empresa cuenta con más de 300 patentes en más de 60 países en los ámbitos de las notificaciones electrónicas certificadas, la contratación y la firma electrónica.



Actualmente, sus acciones cotizan en BME Growth (Madrid), donde llevan 10 años, así como en Euronext París, OTCQX en Nueva York, Stuttgart y Frankfurt.



SAFE HARBOR STATEMENT







This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.