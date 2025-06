Meddelelse om ændring i porteføljeforvaltningshonorar – I&T Globale Aktier ESG Select

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Wealth Invest har besluttet at ændre porteføljeforvaltningshonoraret til Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S for deres porteføljepleje for afdeling I&T Globale Aktier ESG Select.

Porteføljeforvaltningshonoraret ændrer sig i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Nuværende honorar Kommende honorar 0,55% 0,75%





Porteføljeforvaltningshonoraret på 0,75% træder i kraft den 1. juli 2025, og kommer til at medføre en stigning i det løbende omkostningsniveau for afdeling I&T Globale Aktier ESG Select.

Der vil blive offentliggjort et ajourført prospekt den 1. juli 2025, hvori det pr. den 1. juli 2025 gældende porteføljeforvaltningshonorar afspejles, ligesom den opdaterede løbende omkostningssats for afdelingen vil fremgå.

Hvis der måtte være spørgsmål i relation til ovenstående, kan der rettes henvendelse til direktøren i Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen, på telefon 3328 2828.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest