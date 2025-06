Nasdaq Copenhagen

Date 23 June 2025

Share buyback programme – week 25

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 46,400 1,353.60 62,807,014 16 June 2025 6,500 1,356.14 8,814,910 17 June 2025 6,700 1,339.72 8,976,124 18 June 2025 6,700 1,329.30 8,906,310 19 June 2025 6,700 1,333.29 8,933,043 20 June 2025 6,000 1,346.33 8,077,980 Total under the share buyback programme 79,000 1,348.30 106,515,381 Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706 Total bought back 493,200 1,229.73 606,504,087

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

493,200 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.94 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

