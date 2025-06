Volatus Aerospace soutient la vision de J.D. Irving, Limited pour la plantation d'arbres à l'aide de drones au Nouveau-Brunswick

VAUGHAN, Ontario, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Corp. (TSXV : FLT; OTCQB : TAKOF; FSE : A3DP5Y) est heureuse d'annoncer une collaboration stratégique avec J.D. Irving, Limited (JDI) pour faire progresser les opérations de plantation d'arbres au printemps 2025 au Nouveau-Brunswick. Cette initiative appuie le leadership de JDI dans la gestion des forêts exploitées en intégrant une technologie avancée de drones de transport lourd pour améliorer leur efficacité, leur évolutivité et leur impact environnemental.

Dans le cadre du projet, Volatus fournira un système d'aéronef télépiloté (SATP) de transport lourd capable de transporter des semis et des fournitures aux équipes de plantation opérant dans des terrains éloignés et difficiles d'accès. Toutes les opérations aériennes seront coordonnées par le Centre de contrôle des opérations (CCO) centralisé de Volatus à Vaughan, en Ontario, ce qui permettra une surveillance de la mission en temps réel et une empreinte environnementale réduite par rapport à la logistique terrestre traditionnelle.

« La foresterie est un pilier essentiel de l'économie et de la gérance environnementale du Canada », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Nous sommes honorés de soutenir l'engagement de longue date de JDI envers des forêts bien gérées en contribuant à la logistique, à la formation et aux conseils réglementaires innovants de leurs opérations de reboisement du printemps 2025. »

Ben Lane, directeur des opérations, Plantation d'arbres, déclare : « Chez JDI, nous nous efforçons d'améliorer nos opérations et nous nous concentrons toujours sur nos employés. Nous devions trouver des moyens plus sûrs et plus efficaces de livrer les semis à nos planteurs et nous pensons que les drones sont la solution. Ce fut formidable de travailler avec Volatus pour aider à faire de cette initiative une réalité.

JDI est un chef de file dans la plantation d'arbres à l'échelle nationale et a planté plus de 1,1 milliard d'arbres depuis 1957. À la suite des récents incendies de forêt, on estime que plus de 5,3 milliards de semis sont nécessaires pour restaurer seulement 15% des forêts endommagées. À l'échelle mondiale, le marché des services de plantation d'arbres devrait passer de 7,2 milliards de dollars en 2023 à 12,5 milliards de dollars d'ici 2031, ce qui positionnera le Canada – et des technologies comme la logistique par drone – à l'avant-garde de cette expansion.

La livraison de semis par drone est une solution évolutive et peu coûteuse qui accélère les opérations mondiales de plantation d'arbres et de foresterie. En combinant l'IA, l'automatisation et la télédétection, les drones permettent de planter des volumes élevés sur des terrains éloignés avec un impact environnemental minimal, ce qui s'aligne sur les priorités de durabilité tout en créant de la valeur à long terme sur le marché du carbone en pleine croissance.

Volatus invite les investisseurs et les parties prenantes intéressées par les opportunités économiques, environnementales et technologiques de la plantation et du reboisement d'arbres par drone à demander notre livre blanc détaillé à ce sujet en envoyant un courriel à la personne-ressource indiquée dans la section d'information ci-dessous.

Le déploiement initial comprendra :

Déploiement d'un SATP logistique de transport lourd au Nouveau-Brunswick

Soutien sur place et formation sur les SATP pour les équipes de plantation d'arbres de JDI Exécution de mission à distance à partir de l'OCC centralisé de Volatus

Gestion réglementaire complète, y compris la coordination des certificats d'opérations aériennes spécialisées (COAS) avec Transports Canada



Cette collaboration reflète l'approche tournée vers l'avenir de JDI en matière de gestion des forêts exploitées et l'engagement de Volatus à soutenir l'innovation dirigée par les clients grâce à des solutions aériennes de pointe. Les entreprises exploreront également des possibilités de marketing conjointes pour partager le succès de cette initiative et encourager l'adoption plus large des méthodes de plantation d'arbres par drone.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées de renseignement aérien et de logistique, au service de clients en Amérique du Nord et à l'étranger. Grâce à une combinaison de drones, d'aéronefs pilotés et de services d'analyse de données, Volatus soutient des industries telles que la sécurité publique, les soins de santé, l'énergie, l'agriculture et la gestion de l'environnement.

À propos de J.D. Irving, Limited

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est une entreprise familiale privée dont le siège social est situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Avec des activités couvrant la foresterie, le transport, la construction navale, l'agriculture, les produits de consommation et plus encore, JDI est profondément enracinée dans les pratiques commerciales durables. L'entreprise est l'un des plus grands propriétaires fonciers privés en Amérique du Nord, un chef de file en matière d'aménagement forestier fondé sur la science et un producteur de produits forestiers de haute qualité. JDI s'engage à assurer une intendance responsable des terres, en investissant dans l'innovation et les partenariats qui soutiennent des forêts saines, des communautés fortes et un avenir durable.

Coordonnées :

Rob Walker, chef de la conformité

Rob.Walker@volatusaerospace.com

+1-833-865-2887