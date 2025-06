La CAJO ordonne l’arrêt immédiat de la vente d’alcool au Club 88 de St. Catharines

TORONTO, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a annoncé qu’elle avait émis un avis de proposition de révoquer le permis d’alcool de Motif Inc., exploitant le Club 88 à St. Catharines. La CAJO a également émis une ordonnance de suspension immédiate du permis, mettant fin aux ventes d’alcool à compter du vendredi 20 juin.

Cette mesure d’application fait suite à une fusillade survenue en avril 2025 à l’intérieur de l’établissement, au cours de laquelle un jeune de 16 ans a été blessé sans que sa vie soit en danger. La police de Niagara a procédé à des arrestations criminelles en rapport avec l’incident, mais la CAJO a également ouvert sa propre enquête réglementaire.

Malgré des tentatives répétées pour confirmer l’identité des personnes impliquées dans la propriété et l’exploitation du club, les enquêteurs se sont heurtés à des informations incohérentes et contradictoires concernant la propriété, les actionnaires, les officiers et les directeurs de Motif Inc.

Ce manque de transparence met en péril la sécurité publique et compromet l’intégrité du secteur réglementé de l’alcool en Ontario. L’ordonnance de suspension immédiate et l’avis de proposition de révoquer le permis sont des mesures nécessaires pour protéger l’intérêt public et obliger à rendre des comptes.

Un établissement ayant reçu un ordre de suspension immédiate ou un avis d’intention de révoquer une licence a le droit de faire appel de la décision du registrateur dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d’appel en matière de permis, un tribunal décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation :

« L’honnêteté et la transparence sont des exigences absolues pour ceux qui détiennent un permis de vente d’alcool en Ontario. Lorsque la propriété est occulte, la responsabilité disparaît, ce qui met en danger la sécurité publique. Nous agirons toujours de manière décisive pour préserver l’intégrité des titulaires de permis et protéger les Ontariens. »

- Karin Schnarr, PDG et registrateure, CAJO

