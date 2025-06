La réponse fédérale à la crise de l’acier et de l’aluminium est insuffisante : Des améliorations urgentes sont nécessaires pour protéger les emplois

TORONTO, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos considère que la réponse du gouvernement fédéral aux tarifs imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium est insuffisante pour protéger les emplois et l’industrie.

« Les Métallos sont en première ligne de cette guerre commerciale. Des emplois ont déjà été perdus et davantage sont menacés chaque jour, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. Le plan du gouvernement est un début, mais il est insuffisant pour faire face à l’ampleur de la crise. »

Le nouveau système de quotas tarifaires limite, aux niveaux de 2024, les importations en provenance des pays avec lesquels nous n’avons pas signé d’accord de libre-échange (ALÉ), afin de freiner la réorientation de l’acier bon marché, dont l’entrée aux États-Unis est bloquée et qui est redirigé vers le Canada. Ce plan exclut les deux tiers des importations au Canada, y compris de pays comme la Corée du Sud et le Vietnam, avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange et malgré des violations répétées de ces pays, en matière de dumping.

« Ces quotas tarifaires sont beaucoup trop étroits. Ils n’empêchent pas le dumping de niveaux élevés d’acier d’entrer au Canada et ne s’attaquent pas à certains des pires contrevenants, a fait valoir Marty Warren. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour corriger ce plan, mais les brèches doivent être colmatées. »

Les Métallos accueillent favorablement les tarifs sur l’acier et l’aluminium d’origine chinoise, basés sur les règles de la « fonte et coulage » et de la « fusion et moulage », répondant ainsi à une revendication de longue date du syndicat, mais ils sont préoccupés par le fait que les détails de la mise en œuvre ne sont pas encore clairs et que ces mesures soient insuffisantes.

Le syndicat a également fait écho à certaines des critiques formulées par les producteurs d’aluminium, avertissant qu’une action tardive risquait d’entraîner de nouveaux licenciements.

« Attendre un mois de plus pour prendre des contre-mesures ne fera qu’aggraver les dégâts. On ne saurait trop insister sur les conséquences potentiellement désastreuses et irréversibles auxquelles sont confrontés nos secteurs canadiens de l’acier et de l’aluminium, ainsi que les milliers de travailleuses et de travailleurs dont les emplois sont menacés », a expliqué Marty Warren.

Les Métallos demandent un soutien immédiat aux travailleuses et travailleurs et des règles d’approvisionnement plus strictes, afin de donner la priorité à l’acier et à l’aluminium fabriqués au Canada. Le plan d’approvisionnement annoncé ne protège pas les emplois et son approche réciproque n’a pas le mordant nécessaire pour produire des résultats concrets. En l’absence de règles claires, l’acier provenant de pays avec lesquels nous avons un ALÉ, comme la Corée du Sud, pourra toujours être vendu à des prix inférieurs à ceux des producteurs canadiens et ainsi réduire la part du marché domestique.

« Le Syndicat des Métallos continuera à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il renforce ce plan et qu’il apporte la réponse la plus juste et la plus efficace que les travailleuses et travailleurs canadiens méritent. Les emplois canadiens sont en jeu et les demi-mesures ne suffiront pas », a conclu Marty Warren.

Pour de plus amples informations, consultez la fiche d’information des Métallos sur la réponse fédérale à la guerre commerciale et à la crise de l’industrie canadienne

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Shannon Devine, chef du Service des communications des Métallos, 416-938-4402, sdevine@usw.ca

François Soucy, représentant législatif, Service des communications des Métallos, 873-355-2841, fsoucy@usw.ca