TC Transcontinental acquiert Middleton Group afin de poursuivre la croissance de ses activités de marketing sur le lieu de vente

MONTRÉAL, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd'hui l'acquisition de Middleton Group, un fournisseur de services au commerce de détail et de solutions d'affichage au point de vente pour les principaux détaillants et marques nord-américains. Cette acquisition stratégique vient appuyer la croissance des activités de marketing sur le lieu de vente (MLV) de TC Transcontinental dans un marché au potentiel de croissance prometteur où l'entreprise occupe déjà une position de chef de file au Canada.

Fondé en 1952 et établi à Markham, en Ontario, Middleton Group emploie 65 personnes et propose une gamme complète de solutions créatives de marketing au commerce de détail. Son offre comprend l'impression grand format, des installations de vente au détail sur mesure et des systèmes d'affichage novateurs. Grâce à la croissance interne et aux acquisitions, les activités de MLV de TC Transcontinental ont connu un essor important au cours des dernières années. Elles comptent à présent près de 1000 employés et ont généré des revenus de plus de 200 millions de dollars au cours de l'exercice financier clos le 27 octobre 2024.

« Nous sommes ravis d'accueillir la talentueuse équipe de Middleton Group au sein de TC Transcontinental et d’entamer le processus d'intégration, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal du secteur des services au commerce de détail et de l'impression de TC Transcontinental. Alors que les clients disposant d’espaces de vente au détail accordent de plus en plus d'importance à l'expérience client en magasin, notre gamme complète de solutions MLV est bien placée pour répondre à leurs besoins en constante évolution avec créativité, innovation et à grande échelle. »

Rob Stratton, chef de la direction de Middleton Group, a déclaré : « En nous unissant à TC Transcontinental, un chef de file du marché, nous ouvrons de nouvelles possibilités transformatrices pour notre équipe reconnue pour son service exceptionnel, et pour l’ensemble de nos clients. C’est avec enthousiasme que nous entrevoyons l'avenir et ce que nous pouvons accomplir ensemble. »



À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 400 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,8 milliards $ pour l'exercice clos le 27 octobre 2024. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.