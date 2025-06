Claude Bernard réinvente l’accès aux dispositifs médicaux en intégrant la base Exhausmed

Claude Bernard DM x Exhausmed : une base de données optimisée pour accompagner la traçabilité, la sécurisation et la gestion des dispositifs médicaux au sein des établissements de soins

Boulogne-Billancourt, France, le 24 juin 2025 - Claude Bernard, acteur de référence dans la gestion des bases de données de médicaments et des produits de santé, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Exhausmed, acteur majeur de l’information sur les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux implantables (DMI). Cette collaboration donne naissance à une nouvelle solution intégrée : Claude Bernard DM x Exhausmed conçue pour répondre aux enjeux réglementaires, logistiques et médicaux des établissements de santé.

La gestion des dispositifs médicaux dans un établissement de santé est devenue un enjeu stratégique majeur. Les impacts sont pluriels : médical (rupture de soin, etc.), financier, logistique, humain… Face aux exigences réglementaires renforcées, à la nécessaire traçabilité des DM/DMI et à la complexité croissante de leur gestion, les établissements de santé sont en quête de solutions fiables et facilement accessibles. Grâce à cette collaboration, Claude Bernard propose désormais une base de données optimisée sur les dispositifs médicaux, en complément de sa base de données médicales reconnue depuis des décennies.

Claude Bernard DM x Exhausmed : une solution optimale pour sécuriser le circuit du dispositif médical

Claude Bernard DM x Exhausmed accompagne toutes les étapes du parcours d’un DM, depuis son approvisionnement jusqu’à la prise en charge du patient, en passant par sa stérilisation ou son stockage et jusqu’à son utilisation en bloc opératoire. Cette solution permet notamment d’aider à :

Sécuriser la prise en charge patient , en réduisant les erreurs liées à l’utilisation de dispositifs et en facilitant l’accès à l’information produit ;

, en réduisant les erreurs liées à l’utilisation de dispositifs et en facilitant l’accès à l’information produit ; Sécuriser les approvisionnements, grâce à l’identification de produits équivalents en cas de rupture et la recherche d’alternatives fiables ;

grâce à l’identification de produits équivalents en cas de rupture et la recherche d’alternatives fiables ; Simplifier l’accès à la documentation technique pour un usage optimal des DM ;

pour un usage optimal des DM ; Fluidifier les flux logistiques, en assurant une traçabilité précise au sein des établissements ;

en assurant une traçabilité précise au sein des établissements ; Maîtriser les coûts, grâce à un meilleur suivi budgétaire, au benchmark produit et à la gestion des dispositifs intra-GHS ;

grâce à un meilleur suivi budgétaire, au benchmark produit et à la gestion des dispositifs intra-GHS ; Fiabiliser les pratiques de data management, avec un référentiel robuste validé par des pharmaciens.

Une synergie au service de la qualité des soins

Avec plus de 2 millions de références, Exhausmed est reconnu comme le référentiel produit le plus complet du marché. Chaque dispositif est présenté dans une monographie détaillée, enrichie de documents techniques (fiches, catalogues, photos…). L’information, fournie par les industriels, est validée par des pharmaciens et régulièrement mise à jour.

En combinant l’expertise de Claude Bernard dans l'information médicale à celle d’Exhausmed dans les dispositifs médicaux, les professionnels de santé bénéficient d’un accès centralisé à toutes les informations dont ils ont besoin, dans une démarche de sécurisation des pratiques et de gain de temps.

Ce besoin d’accès rapide et fiable à l’information sur les dispositifs médicaux ne concerne plus uniquement l’hôpital : il est aussi de plus en plus marqué en ville. Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ou pharmaciens doivent pouvoir être aidés à identifier rapidement le bon dispositif médical, disponible, adapté à la pathologie, au geste technique et au patient. Grâce à son intégration dans une seule et même base, Claude Bernard DM x Exhausmed devient un outil précieux pour les professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital, avec une base de données optimisée, validée et actualisée en continu.

« Claude Bernard est depuis longtemps une base de données de référence pour les médicaments et les produits de santé. Son adoption croissante, aussi bien à l’hôpital qu’en ville, témoigne de la confiance des professionnels de santé. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’enrichir notre offre avec la base de dispositifs médicaux reconnue comme la plus complète et la plus fiable du marché. Claude Bernard DM x Exhausmed offre un accès instantané à une information validée sur tous les DM/DMI, tout en facilitant la recherche d’alternatives en cas de rupture. C’est une avancée majeure pour la continuité et la qualité des soins », déclare Jean-Baptiste Ducasse, VP Business Development chez Claude Bernard.

« Ce partenariat repose sur une vision commune : disposer d’une base de données qui permet d’aller bien au-delà des actes de traçabilité. Exhausmed considère l’information sur les dispositifs médicaux au niveau de celle des médicaments : gestion des indications, contre-indications, bon usage, documentation, alternatives produits, … En combinant une base médicamenteuse et un référentiel de dispositifs médicaux construits avec une exigence de qualité et de complétude, nous offrons aux professionnels de santé de véritables outils d’aide à la décision. C’est cette approche de qualité centrée sur la pratique clinique qui a guidé notre choix vers Claude Bernard, le partenaire idéal », souligne Philippe Passe, Président d’Exhausmed.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de la Base Claude Bernard :

La Base Claude Bernard (BCB) est une base de données de référence en matière d’information sur le médicament et les produits de santé. Intégrée à de nombreux logiciels utilisés notamment par les médecins et pharmaciens, elle est reconnue par les autorités sanitaires pour son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients et d’aide à la sécurisation des prescriptions.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le site www.claudebernard.fr

Suivez Claude Bernard sur LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

